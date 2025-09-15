2016’da keşfedilen TRAPPIST-1 sistemi, Dünya büyüklüğünde ve kayalık yapıda yedi gezegeni barındırıyor. Sistem içinde öne çıkan TRAPPIST-1e, gökbilimcilerin yoğun araştırma konusu oldu. James Webb Uzay Teleskobu (JWST) ile yürütülen incelemeler, gezegenin Venüs veya Mars gibi yoğun karbondioksit atmosferine sahip olmadığını, aksine Dünya’ya benzer şekilde azot açısından zengin bir atmosfere sahip olabileceğini gösterdi.

Atmosfer Bulmacası: Kayalık Gezegen mi, Yaşama Uygun Ortam mı?

Araştırmacılar, JWST’nin dört farklı geçiş gözlemini değerlendirerek kritik verilere ulaştı. Henüz kesinlik kazanmasa da bulgular, gezegenin atmosferden tamamen yoksun bir kayalık yapı olabileceği ihtimalini dışlamıyor. Buna rağmen, elde edilen veriler azot ağırlıklı, düşük oranda karbondioksit ve metan içeren bir atmosfer olasılığını güçlendiriyor.

“Yeni Bir Çağın Başlangıcı”

ABD’deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)’nden ünlü astronom Sara Seager, TRAPPIST-1e için “Yaşanabilir bölgedeki en umut verici gezegenlerden biri. Bu bulgular, bizi bir adım daha ileri taşıyor” dedi. MIT’den astrofizikçi Ana Glidden ise “Artık 40 ışık yılı ötedeki Dünya büyüklüğünde gezegenlerin atmosferlerini inceleyebiliyoruz. Bu, yeni bir keşif çağının başlangıcı” sözleriyle keşfin önemini vurguladı.

Bilim insanları, önümüzdeki dönemde yapılacak yeni JWST gözlemleriyle sonuçların kesinlik kazanacağını, TRAPPIST-1e’nin gerçekten Dünya’ya ne kadar benzediğinin daha net anlaşılacağını belirtiyor.