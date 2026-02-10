Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’un eşi Hatice Arpaguş da eski Başkan Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş’ın yolundan gidiyor. Hatice Arpaguş ilk günlerde geri planda durdu. Çantasını koruma polisine taşıtan Ali Erbaş’ın eşi gibi ön plana çıkmamaya özen gösterdi.

Arpaguş son dönemde ise Diyanet etkinliklerinde boy göstermeye başladı. Antalya’da yönetici ve müftü eşleriyle özel oturumlar yaptı, Diyanet imkanlarıyla “huzur dersleri’’ vermeye başladı. Hatice Arpaguş’un eşi İstanbul Müftüsüyken de Müftülük imkanları ile İstanbul Hakim Evi’nde “huzur dersleri” vermişti.

ERBAŞ BAŞLATTI

Osmanlı döneminde padişahın huzurunda yapıldığı için “huzur dersleri’’ adı verilen ve geçmişte padişaha özel olan bu program, Diyanet yöneticilerinin eşleri tarafından Diyanet ve Diyanet Vakfı imkanlarıyla kurum amirlerinin eşlerine veriliyor. Bu toplantılar ve yemekler kamunun bütçesinden yapıldığı için tepki de görüyor.

Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş da Diyanet toplantılarında sık sık boy göstermiş, huzur dersleri yapmış, yurt içi ve yurt dışı seyahatlere katılarak müftülere talimatlar da vermişti. 7 kez kurasız hacca gitmiş, bir imama da camide yumruk atmıştı.