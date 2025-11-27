Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Lübnan, deniz sınırlarını belirleyen Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması imzaladı.

Anlaşma, Lübnan ve Güney Kıbrıs karasuları arasında gaz arama çalışmalarının da hızlanmasını öngörüyor.

Anlaşmanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dışarıda bırakılması ve KKTC adına kararlar alınması, olası bir krizin temelini hazırlıyor.

KIBRISLI TÜRKLERİ HİÇE SAYIYOR

Ankara, imzaların atılmasından bir gün sonra kararı kınayan bir açıklama yaptı.

Türk kıta sahanlığında olmasa dahi böyle bir anlaşmanın Kıbrıs Türkleri olmadan yapılamayağı ifade edildi. Bölge ülkeleri bu anlaşmaya destek vermemeye çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'nin yaptığı açıklamada "Bölge ülkeleri başta olmak üzere, uluslararası toplumu GKRY'nin bu tek taraflı adımlarına destek vermemeye ve Ada'nın egemen ve eşit unsuru olan Kıbrıslı Türklerin meşru hak ve çıkarlarını gasbetmeye yönelik girişimlere alet olmamaya davet ediyoruz" denildi.

AKDENİZ'DE GERGİNLİK ARTIYOR

Yunanistan, Libya ile yapılan Münhasır Ekonomik Alan anlaşması sebebiyle diplomatik kriz çıkarmış ve Türkiye'nin Avrupa projelerine katılmasını önlemişti.

Suriye'yle de benzer bir anlaşma imzalamaya hazırlanan Türkiye'nin önüne geçmeye çalışan Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın bu hamlesi, bölgede gerilimi arttırdı.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs, aynı anda İsraille de savunma anlaşmaları imzalayarak Kıbrıs'ın güneyine İsrail yapımı hava savunma sistemleri konuşlandırdı. Bu hamle, Ankara'nın sert tepkisine yol açtı.