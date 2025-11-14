Yeni bir okyanus doğacak: Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor

Yıllardır yapılan ölçümlere göre Afrika kıtası, oldukça yavaş bir şekilde de olsa ikiye ayrılıyor.



Jeoloji konusundaki diğer süreçler gibi, bu ayrılma olayı da milyonlarca yıl alacak. Son derece uzun bir süreç sonunda Doğu Afrika'nın bir kısmının kıtanın geri kalanından kopacağını ve muhtemelen iki kara kütlesi arasında yeni bir okyanusun doğacağını belirten uzmanlar, devasa parçalanmanın devasa parçalanma, Etiyopya, Kenya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Uganda, Ruanda, Burundi, Zambiya, Tanzanya, Malavi ve Mozambik dahil olmak üzere Afrika'daki birkaç ülke boyunca binlerce kilometre aşağı doğru uzanan, dünyanın en büyük yarıklarından biri olan Doğu Afrika Yarık Sistemi (EARS) ile ilişkili olduğuna dikkat çekmekte. 2004 yılında yapılan bir araştırmaya göre, bu yarık sistemi sebebiyle Afrika plakası, her yıl milimetrelik süper yavaş bir hızla birbirinden uzaklaşan iki plakaya (daha küçük Somali plakası ve daha büyük Nubian plakası) ayrılıyor.

2018'de Kenya'da ortaya çıkan bir çatlak haberi viral oldu ve birçok kişi bunun Afrika'nın gözlerimizin önünde ikiye ayrıldığının kanıtı olduğunu iddia etti. Bu ürkütücü sahne EARS ile ilgili olsa da, bunu Afrika'nın büyük bölünmesinin canlı bir kanıtı olarak sunmak tam olarak doğru olmayacaktır.



PARÇALANMASI MİLYONLARCA YIL SÜRECEK



Bu çatlak, muhtemelen vadinin düzenli riftleşme aktivitesinin oldukça yerelleştirilmiş bir ifadesiydi.