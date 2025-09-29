Fransız teknoloji sitesi Jeuxvideo ve Android Authority'nin aktardığı bilgilere göre Google, eSIM verilerinin bulut üzerinden yedeklenmesini sağlayacak yeni bir sistem geliştiriyor.

Bugüne kadar telefon arızalarında ya da cihaz değişimlerinde kullanıcıların en büyük sorunlarından biri de eSIM bilgilerinin yeni cihaza aktarılmasıydı. Çoğu durumda operatörlerle tekrar iletişime geçmek ve hattı yeniden tanımlatmak gerekiyordu. Yeni özellikle birlikte bu zahmet ortadan kalkacak. eSIM profilleri, Google One altyapısı üzerinden Google hesabına kaydedilecek ve diğer dosya yedeklemeleri gibi kolayca yeni cihaza aktarılabilecek.

FİZİKSEL SIM KARTLARIN SONU GELİYOR

Henüz test aşamasında olan işlevin Android işletim sistemine entegre edileceği belirtiliyor. Google'dan resmi bir takvim paylaşılmasa da yapılan APK analizleri, özelliğin Android 16 ile birlikte tanıtılabileceğini gösteriyor.

Uzmanlara göre bu hamle, fiziksel SIM kartların tarihe karışmasının son adımlarından biri olabilir. Zira eSIM bugüne kadar cihaz değişimlerinde pratiklik sorunları yüzünden yaygınlaşamamıştı. Ancak bulut tabanlı yedekleme desteği sayesinde kullanıcılar, hatlarını birkaç dokunuşla yeni telefonlarına taşıyabilecek.

Artık ne kart çıkarma-takma derdi olacak ne de operatörle uzun görüşmeler... Kullanıcılar için süreç tamamen dijitalleşecek. böylece eSIM teknolojisinin çok daha geniş kitlelere yayılması bekleniyor.