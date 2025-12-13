ABD Hesap Verebilirlik Komitesi, dün akşam çocuk fuhuş çetesi lideri ve çocuk tecavüzcüsü Jeffrey Epstein'le bağlantılı dosyalardan yeni fotoğraflar yayınladı.

Epstein'in gizli adasından, ABD Başkanı Donald Trump dahil eski dostlarıyla beraber çektirdiği fotoğraflar tek tek sıralandı.

Ancak asıl dikkat çeken, şirketleri ve markalarıyla ünlü Donald Trump'ın kendi suratını taşıyan envai çeşit ürün oldu.

En dikkat çeken ürün ise, Donald Trump kondomları oldu. Donald Trump'ın suratını taşıyan bir ambalaja sahip olan ve altında "Ben KOCAMANIM!" yazan kondomlar, 4,50 dolara satılıyor.

Bununla birlikte 'Trumpkabağı' da dikkat çekti. Trump'ın 'turuncu' olarak tasvir edilen deri rengine gönderme olduğu tahmin edilen Trump şeklindeki balkabağı, fotoğraflarda görüldü.

Ancak dikkat çeken görüntüler bunlarla sınırlı değildi. Cinsel ilişkide kullanılan birçok alet, tanımsız odalar, ve Epstein'in fotoğrafları da dikkat çekti.

TARİHİN EN KÖTÜLERİNDEN BİRİ: JEFFREY EPSTEIN

Epstein, çocukları kandırarak veya kaçırarak özel adasında zengin, ünlü ve siyasi olarak güçlü isimleri cinsel amaçla servis eden bir insan kaçakçısıydı.

10 yaşlarında çocukları bile fuhuşa zorlayan Epstein, 2019'da tutuklandı. Epstein, hücresinde "intihar etmiş bir şekilde" ölü bulundu.

Epstein, tek hücreli odasında "intihar ettiği" sırada kameralarda yaşanan aksaklık, çocuk tecavüzcüsünün ölümü üzerinde bir sır perdesi yarattı.

Epstein'in ABD Başkanı Donald Trump'la arkadaşlığı, fotoğraflarla kanıtlanmış bir gerçek oldu.

Trump ise Epstein hakkındaki gerçekler ortaya çıkmadan yıllar önce "Epstein ile olan dostluğunu bitirdiğini" öne sürdü.

Epstein'in Lolita Express isimli özel uçağına binerek özel adasına giden ünlüler arasında Bill Gates, Stephen Hawking, Bill Clinton, Steve Bannon gibi ünlüler bulunuyor.