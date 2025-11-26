Kadın paylaşımında, “Bu evli insanlar nasıl dışarı çıkabiliyor, yiyip içebiliyor? En iyi yemeği, en güzel kahveyi evde yapıp içiyoruz. Dışarıdakiler bize kötü gelmeye başladı.” sözleriyle dikkat çekti. Evdeki rahatlığın ve birlikte geçirilen zamanın dışarıdaki mekanlara göre daha cazip hale geldiğini ifade etti.

Video, evli çiftlerin dışarıda vakit geçirmek yerine ev ortamını tercih etmesine yönelik mizahi bir örnek olarak değerlendirilirken, sosyal medyada çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Kullanıcıların bir bölümü kadının sözlerine katıldığını belirtirken, bazıları da evlilikle birlikte değişen sosyal alışkanlıklar üzerine esprili paylaşımlar yaptı.