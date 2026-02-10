Paylaşılan fotoğrafta Demirtaş’ın sakallarının uzadığı ve beyazladığı görüldü. Söz konusu kare, kamuoyunda ve sosyal medyada yoğun şekilde konuşuldu. Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Kahraman, sosyal medyadan "Demirtaş’ın böyle bir fotoğrafı yoktur." açıklamasında bulundu.

Demirtaş’ın tutukluluğuna ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) daha önce verdiği karar da yeniden gündeme geldi.

AİHM, 8 Temmuz 2025’te açıkladığı kararında, Demirtaş’ın Kobani davası kapsamındaki tutukluluğunun siyasi saiklerle sürdüğüne hükmetmiş ve derhal serbest bırakılması gerektiğini belirtmişti.

Ancak Adalet Bakanlığı, bu karara 8 Ekim’de, sürenin dolmasına bir gün kala itiraz etmişti. AİHM Paneli, yapılan itirazı değerlendirdikten sonra reddine karar vermişti.