Genellikle mehir olarak yüksek miktarlarda altın ya da para talep edilirken, genç kadın eşinden yalnızca “sevgi, saygı ve 1 gram altın” istediğini söyledi. Bu sözler üzerine davetliler uzun süre alkış tuttu.

Gözyaşlarını Tutamadı

O anlarda duygularına hâkim olamayan gelin, gözyaşlarını saklamaya çalışsa da zor anlar yaşadı. Davetlilerin alkışlarla destek verdiği anlar, salonda duygusal bir atmosfer oluşturdu.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Gelin ile damadın bu özel anı kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Binlerce beğeni alan görüntüler, “mütevazı mehir isteği” yorumlarıyla gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.