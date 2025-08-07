Beş teğmenin ihracını onaylayan ve YAŞ toplantısında Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilen Bayraktaroğlu, mart ayında CHP lideri Özel’e manevi tazminat davası açtı.



TEĞMENLER İÇİN DAVALIK OLDULAR



Özel, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyerek yemin eden 5 teğmenin ihraç kararını onaylayan ve bu karara şerh koyan Disiplin Kurulu Başkanı Korgeneral Tevfik Algan’ın tayin edilmesini sert biçimde eleştirmişti. Özel, “Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, ne yaptığınızı biliyorum ve Hulusi Akar’a söylediğimi size de söylüyorum. Siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamsınız” demiş, Bayraktaroğlu da Özel’e manevi tazminat davası açmıştı.