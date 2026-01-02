İsviçre Alpleri'ndeki Crans-Montana kasabasında düzenlenen bir yılbaşı kutlamasındaki korkunç faciadan yeni görüntüler ortaya çıktı.

Lüks kayak merkezindeki Le Constellation isimli barda çıkan yangın sonucunda yaklaşık 40 kişi hayatını kaybederken 115'ten fazla kişi de ciddi şekilde yaralandı.

Yangının, şampanya şişesinin ağzına takılan küçük havai fişeklerden kaynaklandığı, fişeklerin tavanı ateşe verdiği ortaya çıkmıştı. Yeni görüntüler, barın içindeki yüzlerce kişinin yangına olan tepkilerini ortaya koydu.

Birkaç kişi elindeki kıyafetle tavandaki yangını söndürmeye çalışırken, bazı insanların yanan tavanı aldırmadan hala dans ettikleri görüldü.

Görgü tanıkları alevlerin bir anda yükselmesiyle barda büyük bir panik yaşandığını anlattı. İnsanlar pencereleri kırarak kaçmaya çalışırken yanıklar içindeki onlarca kişi sokaklara döküldü. Yetkililer bu olayın bir saldırı değil trajik bir kaza olduğunu vurguladı.

Yangından sonra yaşanan patlamanın sebebi hala bilinmiyor. Yangının, havai fişeklere veya alkol şişelerine ulaşarak patlama yaratmış olabileceği ihtimali araştırılıyor.

FACİADA İLK KİMLİK TEHŞİSİ YAPILDI

Akıl almaz faciada hayatını kaybedenlerin isimleri de açıklandı. İtalya Golf Federasyonu internet sitesinden yaptığı resmi duyuruyla yetenekli genç golfçü Emanuele Galeppini'nin hayatını kaybettiğini bildirerek spor dünyasını yasa boğdu.

Federasyon yayımladığı mesajda Galeppini için "tutkuyu ve özgün değerleri temsil eden genç bir sporcuyu kaybettik" ifadelerine yer verildi.

Hayatlarını kaybedenlerin kimliklerini tespit etme süreci oldukça sancılı ve uzun çaba olarak devam ediyor.

Valais kantonu hükümet başkanı Mathias Reynard bu zorlu görev için uzmanların diş kayıtlarını ve DNA örneklerini kullandığını açıkladı.

Ölenlerin vücudundaki ağır yanıklar nedeniyle teşhis işlemlerinin haftalar sürebileceği belirtiliyor.