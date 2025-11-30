Şırnak’ın Cizre ilçesinde düzenlenen “4. Uluslararası Melayê Cizîrî Sempozyumu” nedeniyle Irak KDP lideri Mesud Barzani, Türkiye'ye geldi.

IKBY'ye yakın Rudaw'da yer alan habere göre; AKP ve DEM Parti Şırnak milletvekilleri, Şırnak Valisi, Şırnak Belediye Başkanı ve kentin ileri gelenleri, Barzani’yi karşılamak üzere Habur Sınır Kapısı’na gitti.

İlçe genelinde, Barzani ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce birlikte çekildiği fotoğrafların yer aldığı afişler farklı noktalara asıldı.

Sempozyumun düzenlendiği otelin dış cephesine ise “Cizre’ye Hoş Geldiniz” yazılı büyük bir afiş yerleştirildi.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Yeni açılım sürecinin başlamasından duydukları memnuniyeti dile getiren Mesud Barzani, şu ifadeleri kullandı:

“Bu süreç başladığı için çok mutlu olduk. Gördüğünüz gibi bu sefer süreç çok daha düzenli başladı. Barışa kapı açtıkları için buradan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Türkiye devletine, Türkiye Meclisi’ne, Türkiye halkına teşekkürü borç biliyorum. Bizden ne istenirse ve elimizden ne gelirse yapmaya hazırız.”

"K ÜRTLÜ Ğ Ü SENDEN Ö ĞRENDİK'

Etkinlikte konuşma yapan AKP Şırnak Milletvekili Arslan Tatar'ın Barzani'yi övmek için kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem oldu.

Arslan, yaptığı konuşmada Barzani'ye hitaben "Sen bizim gözümüzün nurusun. Biz senin anıların ile büyüdük. Biz Kürtlüğü senden öğrendik” ifadelerini kullandı.

PEŞMERGE CİZRE SOKAKLARINDA

Peşmerge Barzani'ye Cizre ziyaretinde eşlik etti. Cizre'de Kürt bayraklı peşmergeye sevgi gösterileri düzenlendi.

Peşmerge ziyarette taktik kamuflajlı ve uzun namlulu silahlarıyla Barzani’yi korumaya devam etti.

Habur'u hatırlatan görüntülerde konvoyun arkasında yüzlerce kişinin yer aldığı, araçların üzerine çıkmaya çalıştığı, alkış ve ıslıklarla destek olduğu görüldü.

Görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

DEM PARTİ'DEN TEHDİT İDDİASI

Sempozyuma dikkat çeken bir iddia damga vurdu.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, vekillerin programa son anda dahil edildiğini, belediye eşbaşkanlarının ise otele alınmayarak Emniyet Müdürü tarafından tehdit edildiğini açıkladı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti heyetinin programa son anda davet edildiğini, Cizre Belediyesi Eşbaşkanlarının ise içeri alınmadığını belirtti.

DEM Parti Sözcüsü Doğan, İlke TV’ye yaptığı açıklamada, Cizre Emniyet Müdürü ile eşbaşkanlar arasında gerilim yaşandığını ve müdürün eşbaşkanları tehdit ettiğini söyledi.

Doğan, yaşananları şu sözlerle aktardı:

"Cizre Belediye Eşbaşkanlarına dönük tehditkâr ve şiddet eğilimli bir tutum sergilenmeye hakkı yok. Ben 'sertlik' diyerek en naif haliyle izah etmeye çalışıyorum, bu doğrudan şiddettir. Eşbaşkanlar otele girmeye çalıştıklarında 'güvenlik alıyoruz' denilerek engellendiler. Neyin güvenliği? Kimi kimden sakınıyorsunuz?"

DEM Partili Doğan, bu tutumun "yeni süreç" tartışmalarıyla çeliştiğini belirterek şunları kaydetti:

"Burada DEM Parti birinci parti. İl ve ilçe eşbaşkanlarını, belediye eşbaşkanlarını ve milletvekillerini yok sayarak Cizre'yi anlayamazsınız. Eğer yeni bir dönemden bahsediyorsak, böyle yaklaşılmamalı. Şırnak genelinde ve Cizre’de yüzde 90'a varan bir irade hedef alınıyor. Yetkililer inkar etse de elimizde kanıtlar var."