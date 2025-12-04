Dünya üzerinde bulunan tüm binaların tek bir 3D haritada buluşacak. Almanya’daki Münih Teknik Üniversitesi (TUM) araştırmacıları, dünya üzerindeki 2,75 milyar binayı yüksek çözünürlükle gösteren GlobalBuildingAtlas projesini kullanıma açtı.

Uydu görüntülerinden oluşturulan bu dev atlas, önceki 1,7 milyar bina içeren veri tabanının çok ötesine geçiyor ve şimdiye kadar yapılan en detaylı küresel yapı haritası olarak kabul ediliyor.

2,75 MİLYAR BİNA TEK HARİTADA

Harita, 2019’dan bu yana toplanan uydu verilerinin işlenmesiyle oluşturulan 3D bina modellerini içeriyor. Kullanıcılar, etkileşimli harita üzerinden istedikleri adresi aratıp binaların konumunu ve yüksekliğini görebiliyor. Proje aynı zamanda araştırmacılar için açık kaynaklı veri seti ve kod paylaşımı da sunuyor.

BAŞKA BİLGİLER DE SUNUYOR

Bu dev dijital harita yalnızca görsel bir keşif imkanı sağlamıyor; şehirleşme, nüfus yoğunluğu, yapı hacmi ve sosyal eşitsizlik gibi konularda önemli bilgiler sunuyor. Projenin baş araştırmacılarından Xiaoxiang Zhu, bu verinin “kentleşmenin gerçek izlerini” ortaya çıkardığını belirtiyor.

Araştırmacılar, özellikle Afrika, Güney Amerika ve kırsal bölgeler gibi küresel veri haritalarında eksik temsil edilen alanlardan bilgi toplamaya özen gösterdi. Harita, böylece dünya genelindeki yapılaşma dengesizliğini daha net görmeyi sağlıyor.

AFET VE İKLİM ÇALIŞMALARINA DESTEK

GlobalBuildingAtlas, binaların dağılımını ve yoğunluğunu detaylı gösterdiği için iklim modellerinden enerji talebi analizine kadar birçok alanda kullanılabilecek. Alman Havacılık ve Uzay Merkezi gibi kurumların projeye şimdiden ilgi göstermesi de haritanın potansiyelini ortaya koyuyor.

HERKES KULLANABİLİR

Harita yalnızca uzmanlara yönelik değil; merak eden herkes platforma girerek dünyayı sokak sokak inceleyebiliyor. İlk bakışta boş görünen bölgeler bile yakınlaştırıldığında tek tek modellenmiş binalarıyla karşınıza çıkıyor.