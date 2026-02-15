Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin sakatlığı nedeniyle kiraladığı ve sezon sonunda 8 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayarak geri gönderdiği Alvaro Morata, Milan'dan Serie A'nın yükselişteki ekibi Como'nun yolunu tutmuştu.

FABREGAS'TAN SERT TEPKİ

33 yaşındaki İspanyol golcü, İtalyan kulübünde de aradığını bulamadı. 18 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans gösteren Morata, son maçta gördüğü kırmızı kartın ardından Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas'ın da diline düştü.

Como'nun Fiorentina'ya 2-1 kaybettiği maçın 89'uncu dakikasında rakibinin tahrikine kapılarak kırmızı kart gören Morata hakkında hocası Fabregas, "Provokasyon futbolun bir parçası ve buna tahammül edemiyorsa kendisine başka iş bulmalı. Morata deneyimli bir oyuncu ve ondan daha fazlasını bekliyorum" diyerek 33 yaşındaki golcüye tepki gösterdi.

ÜLKESİNE DÖNME İHTİMALİ GÜNDEMDE

Öte yandan İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre İspanya La Liga'nın 10'uncu sırasındaki Getafe, deneyimli santrfora talip oldu. Kiralık oynadığı Como'dan sezon sonu ayrılması beklenen Morata için Getafe'nin de devrede olduğu ve oyuncunun da bu transfere sıcak baktığı ifade edildi.

Geçen sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 16 karşılaşmaya çıkan Morata, 7 gol ve 3 asist ile 10 gole doğrudan katkı sağlamıştı.