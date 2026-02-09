Para kazanma konusunda ortaya çıkan yeni bir girişim 'yapay zeka' meselesini bambaşka bir boyuta taşıdı. Artık yapay zeka sadece bilgisayar başında bize yardım etmekle kalmıyor, "patron" koltuğuna oturup bizlere gerçek dünyada iş emirleri yağdırıyor.

HANGİ İŞLERİ YAPTIRIYOR?

'Bir insan kirala' anlamına gelen RentAHuman.ai adlı platform, yapay zekanın insanları "kiraladığı" yeni bir çalışma modelini hayata geçirdi. Sistemin işleyişi oldukça basit ama bir o kadar da şaşırtıcı. Çünkü bu sistemde patronunuz bir insan değil bir yapay zeka sistemi oluyor.

Yazılım mühendisi Alexander Liteplo ve ortağı Patricia Tani tarafından kurulan platform, yapay zekayı dijital dünyadan çıkarıp iş hayatında bir işveren haline getiriyor.

Bu para kazanma sisteminde planlamayı yapay zeka ajanları yaparken; çiçek teslim etmek, bir binanın fotoğrafını çekmek veya taahhütlü bir postayı teslim almak gibi fiziksel eylemleri insanlar gerçekleştiriyor.

FOTOĞRAF ÇEKMEK VE TESLİMAT YAPMAK İÇİN 850 LİRA ÖDÜYOR

Çalışmak isteyenler platformda bir profil oluşturuyor; yeteneklerini, müsait oldukları saatleri ve talep ettikleri ücreti sisteme giriyor. Basit bir sosyal medya etkileşimi veya kısa bir kontrol görevi için 2 ile 10 dolar ödeme yapılıyor. Konum bazlı çekimler veya teslimat işlerinde kazanç, harcanan mesaiye göre 850 TL ve üzerine çıkabiliyor. Tüm finansal işlemler güvenliği ve hızı artırmak adına kripto para cüzdanları üzerinden yapılıyor.

ELEŞTRİLER DE GELDİ

Özellikle yapay zekanın insanları riskli kripto işlemleri veya yasal olmayan görevler için kullanıp kullanmayacağı merak konusu olurken, yetkiler riskli içeriklerin manuel denetimle engellendiğini söylese de, güvenlik önlemlerinin henüz başlangıç aşamasında olduğu kabul etti.