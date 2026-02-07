Siyasette “üçüncü yol” arayışı devam ediyor. Meclis’te Yeni Yol grubunu kuran Saadet, Gelecek ve DEVA Partileri’nin, Yeniden Refah Partisi (YRP) ile işbirliği yapma olasılığı yüksek görünüyor. Partilerin genel başkanlarının tek çatı altında toplanmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

Bu oluşum, iktidarla bağını koparmış ancak kime oy vereceğine karar verememiş seçmeni tek çatı altında toplamayı hedefliyor. Kurulacak yapının, seçim ittifakı ile daha da genişletilmesi planlanıyor.

Kulislerde, İYİ Parti, Anahtar Parti ve Demokrat Parti ile de temasların sürdüğü konuşuluyor.

MİLLİ GÖRÜŞ-İYİ PARTİ YAKINLAŞMASI

Saadet ve Yeniden Refah Partileri, İYİ Parti ile ittifaka sıcak bakıyor. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, 1991’deki Refah Partisi-Milliyetçi Çalışma Partisi-Islahatçı Demokrasi Partisi ittifakını örnek göstererek, “Milli Görüş-İYİ Parti ittifakı olabilir” dedi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, görüşmelerin süreceğini ve ilerleyen toplantılarda somut konuların ele alınacağını açıkladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ise, “Sağ merkez siyaseti yeniden ayağa kaldırabilmek için bir birlik meşalesi yakacağım” ifadelerini kullandı. Genel başkanlar düzeyindeki temasların yanı sıra il başkanlıkları seviyesinde de iki partinin yöneticilerinin bir araya geldiği biliniyor.

Üçüncü yol arayışındaki bazı partilerin genel başkanları cumhurbaşkanı adayı olacaklarını açıkladı; bu da ittifakın yalnızca cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinden yürümeyeceğini gösteriyor.