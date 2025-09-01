Muslera geçen sezonun sonunda mayıs ayında Galatasaray’a veda etti. O günden bugüne kadar Galatasaray, birçok kaleciyle görüşse de sonuca varamadı. Teknik Direktör Okan Buruk da Rize maçı sonrası “Transfer toplantısına ben de katılacağım. Kaleci transferi yapmalıyız” diyerek sitemde bulundu.

Yönetim, dün geceden beri yoğun mesai içine girdi. Kaleci adaylarında Ederson, Lammens, Donnarumma ve Onana var. Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimi için yarın gece yarısına kadar süresi bulunan Galatasaray’ın 1 numarayı kime emanet edeceği belirsiz. Ederson’un Fenerbahçe’yle görüşmelere başlaması da sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı. Akşam pazarına kalan Galatasaray’da stresli ve tedirgin bir bekleyiş var.