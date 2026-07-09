Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki 'Thang Mağarası' olarak adlandırılan keşif, bölgede yürütülen araştırmalar sırasında ortaya çıkarıldı. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan milli parkta bulunan mağaranın, sahip olduğu jeolojik oluşumlar sayesinde hem bilimsel araştırmalara hem de doğa koruma çalışmalarına önemli katkılar sunması bekleniyor.

MAĞARA İNCİLERİ YÜZLERCE YILDA OLUŞUYOR

Mağarada en fazla ilgi çeken oluşumların başında mağara incileri geliyor. Bu doğal yapılar, tavandan damlayan mineral bakımından zengin suyun küçük taş parçalarının etrafında sürekli kalsiyum karbonat biriktirmesiyle meydana geliyor. Uzun yıllar boyunca devam eden bu süreç sonunda taşlar yuvarlak ve pürüzsüz bir görünüm kazanarak inciyi andıran şekillere dönüşüyor.

Araştırmacılar, bu oluşumların meydana gelebilmesi için su akışının, nemin ve mağara ortamının uzun süre dengede kalması gerektiğini belirtiyor. Bu nedenle mağara incileri oldukça nadir kabul ediliyor ve dünyanın sınırlı sayıdaki mağarasında görülebiliyor.

KEŞİF BÖLGENİN JEOLOJİK GEÇMİŞİNE IŞIK TUTACAK

İlk incelemelere göre Thang Mağarası yaklaşık 3 kilometre boyunca uzanıyor. Bazı alanları 70 metre genişliğe ulaşırken, bazı bölümlerde bu genişlik 100 metreyi aşıyor. Mağarada sarkıtlar, dikitler ve binlerce mağara incisi bir arada bulunuyor.

Phong Nha-Ke Bang Milli Parkı ise dünyanın en büyük karst mağara sistemlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Bugüne kadar bölgede 400'den fazla mağara tespit edilirken, dünyanın en büyük mağarası olarak kabul edilen Son Doong Mağarası da aynı milli park sınırları içinde yer alıyor. Bilim insanları, yeni keşfedilen Thang Mağarası'nın ayrıntılı olarak incelenmesinin hem bölgenin jeolojik geçmişinin daha iyi anlaşılmasına hem de doğal mirasın korunmasına katkı sağlayacağını ifade ediyor.