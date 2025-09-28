Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 6. haftasında Ankara Demirspor ile Yeni Malatyaspor, TCDD Ankara Demirspor Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ankara Demirspor, 15. dakikada Furkan Işıldemir'in kaydettiği golle öne geçti. İlk yarısı 1-0 Ankara Demirspor'un üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmada Yeni Malatyaspor, Enes Nas'ın 68. dakikada kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 berabere sona erdi.

Bu puan, Yeni Malatyaspor'un 974 gün sonra aldığı ilk puan oldu. Yeni Malatyaspor en son 29 Ocak 2023'te Eyüpspor'u mağlup ederek puan almayı başarmıştı.

Bu sonucun ardından Ankara Demirspor'un puanı 9, Yeni Malatyaspor'un puanı ise -35 oldu.