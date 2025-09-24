Malatya Belediyespor adıyla 1986 yılında kurulan ve 2010'da Yeni Malatyaspor olarak adı değiştirilen sarı-siyahlı ekip, 2009-2010 sezonunda 2. Lig'e çıktı, 2014-2015 sezonunda da 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak adını 1. Lig'e yazdırdı. Söz konusu ligi 2016-2017 sezonunda 2. sırada tamamlayarak Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanan sarı-siyahlılar, Türkiye'nin en üst seviye futbol organizasyonu olan Süper Lig'de 5 sezon geçirdi. 2021-2022 sezonunda Süper Lig'den düşen ve TFF 1. Lig'de 3 sezon mücadele eden Doğu Anadolu temsilcisi, aldığı puan cezaları ve başarısız grafikle geçen sezon 2. Lig'e düştü.

Nesine 2. Lig'de bu sezon çıktığı 5 maçta da puanla tanışamayan Malatya temsilcisi, aldığı 36 puan silme cezasıyla ligin son sırasına demir attı.

Bu sezon 5 kez puanı silindi

Malatya temsilcisi, FIFA Disiplin Komitesi tarafından bu sezon 5 kez puan silme cezasına çarptırıldı. Bu sezon Nesine 2. Lig'e -6 puanla başlayan Malatya ekibi, devam eden haftalarda 30 puan silme cezası daha aldı. Puan silme cezalarıyla ligin son sırasında bulunan Malatya temsilcisi, ilk yarıda kalan 12 maçında 3 puan alsa dahi ligin ilk yarısını puansız tamamlayacak.

Puanla tanışamadı

Bir dönem Malatya'yı TFF Süper Lig ve Avrupa'da temsil eden Malatya temsilcisi, 970 gündür puan hasreti çekiyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden 8 gün önce TFF 1. Lig'de 29 Ocak 2023'te oynanan Eyüpspor karşılaşmasını 2-1 kazanan Malatya ekibi, bu tarihten sonra ligde puan ve galibiyetle tanışamadı. Bu sezon çıktığı 5 karşılaşmada da puan alamayan Malatya ekibi, rakip filelere 3 gol atarken, kalesinde de 22 gole engel olamadı.