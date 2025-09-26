İlk bakışta üzerine kakao serpilmiş sıradan bir latte gibi görünen bu içeceğin sırrı, yapımında 'Chaga' adında özel bir mantar kullanılması. Sibirya, Alaska, Kanada ve İskandinavya'nın huş ağaçlarında kömürleşmiş bir parça gibi büyüyen chaga mantarı, yüzyıllardır çay olarak demleniyor. Bağışıklığı güçlendirdiğine ve vücuda direnç kazandırdığına inanılan bu mantar, bugün kahve kültürüne uyarlanarak modern bir latteye dönüştü.

NASIL YAPILIYOR?

Chagaccino'nun temelini aslında bir shot espresso ya da cold brew oluşturuyor. Üzerine toz haline getirilmiş chaga mantarı ve süt ekleniyor. Çoğu barista mantarın hafif acımsı tadını dengelemesi için kakao veya tarçın da kullanıyor. Sonuç olarak da kremamsı, köpüklü ve hafif topraksı aromaya sahip bir latte elde ediliyor.

NEDEN TREND OLDU?

Chagaccino'nun yükselişi, sağlık ve wellness dünyasının adaptogen takıntısıyla paralel. Adaptogenler, vücudun strese uyum sağlamasına yardımcı olduğu düşünülen bitkisel içerikler. Chaga da bu kategoride görülüyor. Dolayısıyla kahvesinde yalnızca kafein değil, fonksiyonel fayda arayanlar için de cazip hale geliyor.

Ayrıca bu içecek, kahve menülerinin yalnızca lezzet değil, deneyim ve statü arayışına evrildiğinin de bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Sosyal medyada paylaşılan her chagaccino fotoğrafı, küresel trendlerle ne kadar uyumlu olduğunuzu yansıtıyor...

PEKİ TADI NASIL?

Chaga, ağızda çok koyu çikolatayı andıran topraksı ve hafif acı bir tat bırakıyor. Espresso ile birleştiğinde tatlar çatışmak yerine derinleşiyor. Sütle birleşince ise yumuşak ve dengelibir aromaya kavuşuyor. Daha önce matcha ya da zerdeçal latte deneyenler için chagaccino, bir sonraki adım gibi görünüyor...