Alım günü günden güne düşerken piyasadaki en büyük banknot olan 200 lira bile günlük alışverişte yetersiz kalıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu VII. tertip 20 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verileceğini duyurdu. Karar, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

NE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI?

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, yeni 20 TL banknotların mevcut banknotlardan tek farkı imzalar olacak. Yeni tertip 20 TL’lerin üzerinde, Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’ın imzaları yer alacak.

DİĞER ÖZELLİKLER AYNI KALDI

Yeni 20 TL’ler, üzerindeki imzalar dışında boyut, renk, desen ve güvenlik özellikleri açısından önceki tertiplerle tamamen aynı olacak. TCMB, yeni tertip banknotların önceki 20 TL’lerle birlikte tedavülde olacağını ve her iki serinin de geçerli sayılacağını bildirdi.

Bu adımla birlikte, Merkez Bankası’nın E9 Emisyon Grubu kapsamındaki banknot yenileme süreci bir adım daha ilerlemiş oldu.