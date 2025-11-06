Tüm bu adımların ortak paydasında ise 21. yüzyılın en stratejik gücü olarak görülen kritik madenler bulunuyor. Endüstriyel üretimden savunma teknolojilerine, enerji dönüşümünden yapay zekâya kadar geniş bir alanda belirleyici rol oynayan bu madenler, ülkelerin ekonomik bağımsızlığını ve teknolojik egemenliğini şekillendiriyor.

Trump’ın cesur ve zaman zaman tartışmalı görülen bu hamlelerinin ardında, kritik madenlerin küresel rekabetin merkezine yerleşmesi yatıyor. Artık dünya yeni bir döneme giriyor: Enerji değil, maden çağının eşiğindeyiz.

Belki de bu yüzden ABD nihayet Venezuela ile ilgilenmeye başladı. Ülke, bu madenlerin tümü açısından zengin ve şu anda Rusya ile Çin’in etkisi altında. Metal yarışı kızışıyor; mineraller yeni petrol haline geliyor.

Kritik mineraller, geleceğin satranç taşları

ABD, uranyum, bakır ve gümüşü hükümetin “kritik mineraller” listesine ekledi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu’nun (USGS) güncellenen listesine, hükümet sitesinde yayımlanan duyuruya göre metalurjik kömür, potas, renyum, silikon ve kurşun da dâhil edildi.

Yeni Ortadoğu: Venezuela

Venezuela, metal ve metal dışı madenler bakımından yüksek potansiyele sahip ülkeler arasında gösteriliyor. Ancak bu zengin yeraltı kaynaklarına rağmen, üretim çoğu zaman ekonomik ve siyasi kısıtlamalar nedeniyle sınırlı kalıyor.

Ülkenin nadir toprak elementleri ve diğer stratejik mineraller açısından da önemli bir keşif potansiyeline sahip olduğu belgelenmiş durumda.

Bu zenginlik, Venezuela’yı 21. yüzyılın yeni enerji ve sanayi yarışında dikkatleri üzerine çeken ülkelerden biri haline getiriyor.

Rusya ve Çin’le Jeopolitik Yakınlaşma

Venezuela’nın yakıt ve maden sektörlerinde Rusya ile yaptığı stratejik iş birlikleri, küresel güç dengeleri açısından da dikkat çekici. Örneğin, Venezuela hükümeti, geçtiğimiz dönemde Rusya’nın yakıt dışı maden sektörüne 4 milyar dolarlık yatırım taahhüdünde bulunduğunu duyurdu.

Ülkenin Rusya ile askerî, finansal ve kaynak temelli güçlü bağları uzun süredir biliniyor. Buna ek olarak, Çin’in de Venezuela’daki madencilik altyapısına ve minerallerine yönelik artan ilgisi çeşitli kaynaklarda yer alıyor. Uzmanlar, bu nedenle Venezuela’yı kritik mineraller alanında potansiyel bir stratejik ticaret ortağı olarak değerlendiriyor.

2025 Kritik Mineraller Listesi

Alüminyum: Ekonominin neredeyse tüm sektörlerinde kullanılır

Antimon: Kurşun-asit piller ve alev geciktiricilerde kullanılır

Arsenik: Yarı iletkenlerde kullanılır

Barit: Petrol ve gaz sondajında ve tıbbi görüntülemede kullanılır

Berilyum: Havacılık ve savunma için metal alaşımların üretiminde kullanılır

Bizmut: Zehirsiz metallerde, atom araştırmalarında ve bazı tıbbi uygulamalarda kullanılır

Bor: Çeliği ve camı sertleştirmede, ayrıca nükleer enerjide kullanılır

Seryum: Katalitik konvertörlerde, seramikte, camda, metalurjide ve polisajda kullanılır

Sezyum: Küresel konumlama sistemleri için atom saatlerinde kullanılır

Krom: Paslanmaz çelikte kullanılır

Kobalt: Pillerde ve aşırı sıcaklıklarda kullanılan metal alaşımlarında kullanılır

Bakır: Kablo ve tesisatta yaygın olarak kullanılır

Disprozyum: Kalıcı mıknatıslarda, veri depolama aygıtlarında ve lazerlerde kullanılır

Erbiyum: Fiber optiklerde, optik yükselteçlerde, lazerlerde ve cam renklendiricilerde kullanılır

Avrupa (Europium): Fosforlarda ve nükleer kontrol çubuklarında kullanılır

Florspar (Florit): Sentetik malzemeler ve plastikler, demir-çelik, seramik, cam ve rafinerilerde kullanılır

Gadolinyum: Tıbbi görüntülemede, kalıcı mıknatıslarda ve çelikte kullanılır

Galyum: Yarı iletkenlerde kullanılır

Germanyum: Fiber optikte, yarı iletkenlerde ve gece görüşte kullanılır

Grafit: Yağlayıcılarda, pillerde ve yakıt hücrelerinde kullanılır

Hafniyum: Nükleer kontrol çubuklarında, yarı iletkenlerde ve havacılıkta kullanılır

Holmiyum: Kalıcı mıknatıslarda, nükleer kontrol çubuklarında ve lazerlerde kullanılır

İndiyum: Düz panel ekranlarda ve dokunmatik panellerde kullanılır

İridyum: Elektrokimyasal süreçlerde ve kimyasal katalizör olarak kullanılır

Lantan: Kimyasal katalizörlerde, metalurjide ve pillerde kullanılır

Kurşun: Pillerde, mühimmatlarda, cam ve seramik üretiminde kullanılır

Lityum: Şarj edilebilir pillerde kullanılır

Lutesyum: Tıbbi görüntüleme, elektronik ve bazı kanser tedavilerinde kullanılır

Magnezyum: Havacılık, otomotiv ve elektronik endüstrilerinde kullanılan metal alaşımlarında kullanılır

Manganez: Çelik üretiminde ve pillerde kullanılır

Metalurjik kömür: Çelik üretiminde kullanılır

Neodimyum: Kalıcı mıknatıslarda, tıbbi ve endüstriyel lazerlerde ve kauçuk üretiminde kullanılır

Nikel: Yüksek dayanımlı çelik ve şarjlı pillerin üretiminde kullanılır

Niyobyum: Çeliği güçlendirmede kullanılır

Paladyum: Katalitik konvertörlerde, elektronikte ve kimyasal katalizör olarak kullanılır

Fosfat: Gübrelerde kullanılır

Platin: Katalitik konvertörlerde, havacılık alaşımlarında, kimyasal rafinajda ve petrol işlemede kullanılır

Potasyum tuzu (Potash): Çoğu gübrede kullanılır

Praseodimyum: Kalıcı mıknatıslarda, pillerde, havacılık metal alaşımlarında, seramikte ve renklendiricilerde kullanılır

Renyum: Yüksek performanslı jet motorları ve gaz türbinlerinde kullanılır

Rodyum: Katalitik konvertörlerde, elektrik bileşenlerinde ve kimyasal katalizör olarak kullanılır

Rubidyum: GPS için kritik atom saatlerinde, veri ağı senkronizasyonunda ve Ar-Ge’de kullanılır

Rutenyum: Katalizör olarak; ayrıca elektrik temaslarında ve bilgisayar çip dirençlerinde kullanılır

Samaryum: Kalıcı mıknatıslarda, nükleer reaktörlerde ve kanser tedavilerinde kullanılır

Skandiyum: Metal alaşımlarını güçlendirmede, yakıt hücrelerinde ve yüksek yoğunluklu aydınlatmada kullanılır

Silisyum: Yarı iletkenlerin temelini oluşturan silikon waferlarda kullanılır

Gümüş: Elektrik devrelerinde, pillerde, güneş hücrelerinde ve antibakteriyel tıbbi aletlerde kullanılır

Tantal: Yüksek sıcaklık ve zorlu ortamlara dayanması gereken malzemeler ve elektronik bileşenlerde kullanılır

Tellür: Güneş hücrelerinde, çelik ve bakırı güçlendirmede ve kauçuk, mikroçip ve lazer diyot üretiminde kullanılır

Terbiyum: Kalıcı mıknatıslarda, fiber optikte, lazerlerde ve katı hâl aygıtlarında kullanılır

Tulyum: Lazerlerde, röntgen cihazlarında ve sanayi ürünlerine/nükleer reaktör bileşenlerine uygun metal alaşımlarda kullanılır

Kalay: Gıda ve içecek kutularında, devre kartı bileşenlerinde ve korozyona dayanıklı metal kaplamalarda kullanılır

Titanyum: Beyaz pigment olarak ve uçaklar, uzay araçları, zırhlı askeri araçlar dâhil metal alaşımlarda kullanılır

Tungsten: Başlıca, jet motorları, mühimmat ve maden/kesme ekipmanları için aşınmaya dayanıklı metallerin üretiminde kullanılır

Uranyum: Nükleer yakıt ve tıbbi uygulamalarda kullanılır

Vanadyum: Demir ve çeliği güçlendirmede kullanılır

İtterbiyum: Katalizörlerde, lazerlerde ve metalurjide kullanılır

İtriyum: Aydınlatma ve görüntüleme teknolojilerinde, ayrıca yüksek performanslı metal alaşımlarında kullanılır

Çinko: Demir ve çeliği paslanma ve korozyondan korumak için kaplamada kullanılır

Zirkonyum: Nükleer reaktörlerde, havacılık ısı kalkanları ve motor bileşenlerinde kullanılır