TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın “casusluk” soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından kanala kayyum atandı.

TMSF yetkililerinin polis eşliğinde kanal binasına girdiği ve bu sırada Ana Haber Bülteni’nin yarıda kesildiği bildirildi. Yayının kesilmesinin ardından ekrana penguen ve kutup ayılarının yer aldığı bir belgesel yansıtıldı.

TMSF tarafından kanalın yönetimine Yeni Şafak yazarı İbrahim Paşalı’nın getirildiği öne sürüldü. Paşalı’nın, kayyım heyetiyle birlikte TELE1 binasında bulunduğu belirtildi.

Paşalı, daha önce Flash TV ve Ekotürk’e kayyım olarak atanmış, 2025 yılında ise TMSF’nin el koyduğu Habertürk, HT Spor ve Show TV’nin yönetiminde yer almıştı.