Hükümete yakın Yeni Şafak gazetesi, "Mülkiyet hakkını tehdit eden yetki" başlıklı manşette mal varlıklarına yönelik düzenlemeye tepki gösterildi.

Haberde, "Hâkim kararı olmadan, savcılara, kişilerin mal varlığına el koyma yetkisi tanınması gündemde. Evrensel hukuk ilkeleri ve Anayasa adeta hiçe sayılarak tüm mali hakların kısıtlanması sonucuna götürebilecek böyle bir düzenleme, ileride telâfisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir." denildi.

Söz konusu düzenlemede savcılara 'süper yetki' tanındığı belirtildi. Düzenlemenin yasalaşması halinde temel hakların korumasız kalacağı dile getirilen haberde şu ifadelere yer verildi:

Hukuk çevreleri, yeni düzenlemenin sakıncalarına işaret etti. Ortaya çıkacak bazı sorunlar şöyle:

Her katalog suç, mali nitelikli değildir ve her durumda “gecikmesinde sakınca” kriteri söz konusu olmaz. İstisnanın kapsamı genişlerse, savcıların neredeyse her ciddi suçta MASAK raporu beklemeksizin el koyma yoluna gitme riski belirir. Bu da zamanla keyfî uygulamalara zemin hazırlar. İstisnanın yaygınlaştırılması, her katalog suçta savcının doğrudan el koyma kararını rutin hale getirmesi tehlikesini doğurur. Böyle bir durumda, “Gecikmesinde sakınca bulunan hal gerçekten var mı yok mu” sorgulaması sağlıklı yapılamaz ve el koyma tedbiri “kural”, rapor alma “istisna” haline dönüşür.