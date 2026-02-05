Türkiye'de hayvancılık sektörüne büyük darbe vuran şap salgını, yeni bölgelerde ortaya çıkmaya devam ediyor.



Aydın'ın tarım ve hayvancılık merkezleri arasında yer alan Sultanhisar'da şap salgını tespit edilirken, aceleyle harekete geçen yetkililer çok sayıda mahalle, köy ve merkezde hayvan hareketliliğini yasakladı.

15 MAHALLEYE GİRİŞ-ÇIKIŞ KAPATILDI



Hastalığın çevre ilçelere yayılmasını engellemek ve yeni hayvan ölümlerinin önüne geçmek amacıyla alınan karantina kararı kapsamında 15 mahalledeki hayvan hareketliliği tamamen durmuş durumda.

Aydın Denge'den İrem Derici'nin haberine göre, Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Ali Ünal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gözetim ve karantina kapsamına alınan mahalleleri kamuoyuyla paylaştı. Ünal, "Sultanhisar İlçesi Kavaklı Mahallesinde Büyükbaş hayvanlarda Şap Hastalığı çıkmış olup; İlçemiz Kızılcaköy, Beyköy, Baklaköy, Karatepe, Güzelköy, Uzundere, Yavuzköy, Merkez-Çarşı, Merkez-Serdaroğlu, Ovaköy, Cumadere, Kızılcaköy, Merkez-Altıeylül, Başçayır, Merkez-Soğukkuyu, Mezeköy Mahalleleri gözetim bölgesi içinde kalmakta olup karantina tedbirleri gereği Hayvan hareketleri kısıtlanmıştır" ifadelerine yer verildi.