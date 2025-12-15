Güneydoğu Asya’da tansiyon bir kez daha yükseldi. Tayland ile Kamboçya arasında yaklaşık bir haftadır süren sınır çatışmaları giderek derinleşirken, savaşın bilançosu ağırlaşıyor. F-16 savaş uçaklarının devreye girdiği çatışmalar köy ve ilçelere yayılırken, yüz binlerce sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı.

CAN KAYBI 31’E YÜKSELDİ, YARALILAR YÜZLERİ BULDU

İki ülkenin resmi açıklamalarına göre çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 31’e ulaştı. Can kayıplarının 20’sinin Tayland, 11’inin ise Kamboçya vatandaşı olduğu bildirildi.

Tayland tarafından yapılan açıklamada, en az 16 askerin ve 4 sivilin yaşamını yitirdiği, 327 askerin yaralandığı duyuruldu.

Kamboçya İçişleri Bakanlığı ise 11 sivilin hayatını kaybettiğini, 76 sivilin yaralandığını açıkladı. Kamboçya yönetimi, asker kayıplarına ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşmadı.

700 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Çatışmaların sınır hattındaki ilçe ve köylere sıçramasıyla birlikte büyük bir insani kriz de ortaya çıktı. Bölgedeki güvenlik kaynakları, 700 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirtiyor. Yerleşim alanlarına düşen top ve roketler, sivil yaşamı neredeyse durma noktasına getirdi.

LİDERLERDEN GERİ ADIM YOK: “TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜMÜZDEN VAZGEÇMEYİZ”

Diplomatik temaslar sürse de, iki ülke liderinden gelen açıklamalar tansiyonun düşmeyeceğine işaret ediyor.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile yapılan görüşmeler sonrası “ateşkes sağlandığı” yönündeki yorumları açıkça reddetti. Anutin, Tayland’ın “toprak bütünlüğünü ve halkını koruma kararlılığından asla vazgeçmeyeceğini” vurguladı.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet ise yaptığı açıklamada orduya ve halka destek mesajı vererek, ülkenin saldırılar altında zor bir süreçten geçtiğini ve ulusal birlik içinde hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

SINIR KAPILARI KAPATILDI

Kamboçya İçişleri Bakanlığı, çatışmaların ardından Tayland ile olan tüm sınır geçişlerinin geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Kararın, güvenlik gerekçesiyle alındığı belirtildi.

YÜZYILLIK SINIR GERİLİMİ YENİDEN ALEVLENDİ

Tayland ile Kamboçya arasındaki gerilim, 20. yüzyılın başında çizilen ve yaklaşık 817 kilometre uzunluğundaki kara sınırında yaşanan egemenlik tartışmalarına dayanıyor.

Gerilim, 28 Mayıs 2025’te tartışmalı Chong Bok bölgesinde Kamboçya askerlerinin devriyesi sırasında tırmanmış ve kısa süreli bir çatışma yaşanmıştı. Temmuz ayında beş gün süren yoğun çatışmalarda yüzlerce kişi yaralanmış, yüz binlerce sivil yerinden edilmişti.

Ekim ayında ABD Başkanı Donald Trump’ın da katıldığı bir zirvede ateşkes ilan edilmişti. Ancak Kasım ayında sınır hattında yaşanan bir mayın patlaması, ateşkesi fiilen sona erdirdi.

F-16’LAR DEVREYE GİRDİ

Son olarak 8 Aralık’ta, Tayland ordusu Kamboçyalı birliklerin rastgele ateş açtığını öne sürerek, F-16 savaş uçaklarıyla Kamboçya’ya ait askeri hedeflere operasyon düzenlediğini açıkladı. Bu hamle, çatışmaları yeni ve daha tehlikeli bir aşamaya taşıdı.