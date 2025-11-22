Arabesk müziğin sevilen sesi Güllü’nün ani vefatının ardından ailesine yönelik iddialar gündeme geldi. Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem, ortaya atılan suçlamalara sert bir dille karşılık verdi.

26 Eylül’de Yalova Çınarcık’taki evinin terasından düşerek yaşamını yitiren Güllü’nün ölümüyle ilgili iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Annesini öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter, hakkında ortaya atılan iddialara tek tek yanıt verdi.

Show Haber’in aktardığına göre, kendisine yöneltilen “katil evlat” suçlamasına sert tepki gösteren Ülkem, “Bunu söyleyen insanların merhametsiz ve vicdansız olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden? O benim annem” diyerek söz konusu iddianın iftiradan ibaret olduğunu belirtti.

'YARALIYORLAR'

Annesinin ölümünde parmağı olduğu konuşulan Tuğyani 'Bunu söyleyen insanların merhametsiz, vicdansız olduğunu düşünüyorum. Çünkü o benim annem. Karalıyorlar, iftira atıyorlar, yaralıyorlar. Artık acımızı yaşamak istiyoruz. Bizi rahat bırakın. Acımızı yaşayamadık.ve oğluyla ilgili ortaya atılan iddialar herkesi şaşırttı.

Et tırnaktan ayrılmaz, hiçbir evlat bunları düşünmez. Gayet mutluyduk. Hiçbir problemimiz yoktu. Hakkımdaki iftiraları asla kabul etmiyorum' diye konuştu.

Tuğyan ortaya çıkan mesajlar ve ses kayıtları hakkında da şunları söyledi; 'Bir mesajımı, videoyu ya da ses kaydını kendi güçleri ile geçirip bunu dün yaşanmış gibi gösterip oradan vurmaya çalışıyorlar. Ertesi gün annemle barışıp barışmadığımı kim bilebilir?'

Yeni çıkan ses kaydında ise Güllü'nün kızına 'Ben düşmanıma bile sinirlemem ama Tuğyan bana yaşattıklarını sende yaşayacaksın biliyorsun değil mi? Sende annesin ya. Bana yaşattıklarını sende yaşayacak.' dediği duyuluyor.

Bu ses kaydından sonra da Tuğyan 'Ben kendimden eminim. Ben annemin kızıyım. Bu atılan iftiraların hiçbirini kabul etmiyorum.' dedi.

'BÖYLE BİR KONUŞMA YOK'

Bircan Dülger'in 'Tuğyan ile biz cenazede göz göze geldik. Abla ben yaptım, çok pişmanım' ifadesine ise Tuğyan 'Bir kere bu konuşmanın olacağı bir ortam asla yok, böyle bir onuşma olamaz. Bu iftirayı kabul etmiyorum' diyerek karşılık verdi.