Türkiye’de nüfusun yaşlanması, sağlık ve sosyal güvenlik harcamalarında yeni düzenlemeleri gündeme getirdi. Bu kapsamda, yaşlılara yönelik uzun süreli bakım sigortası modelinin hayata geçirilmesi için çalışmalar başlıyor. Yeni sistemle, yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanı için özel bir bakım sigortası kurulması planlanıyor.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun gündemine gelmesi beklenen modelin, yaşlanmanın sosyal güvenlik sistemi üzerindeki yükünü hafifletmesi amaçlanıyor.

DEVLET DESTEKLİ BAKIM SİGORTASI NASIL OLACAK?

Türkiye Gazetesi’de yer alan haberine göre; yaşlılık ya da bakıma muhtaçlık durumunda devreye girecek sistemde vatandaşlar belirli bir katkı payı ödeyecek. Ancak primlerin büyük bölümünün devlet tarafından karşılanması öngörülüyor.

Bu yönüyle uzun süreli bakım sigortası, genel sağlık sigortasına benzer bir yapıda işleyecek ve yaşlı vatandaşları kapsamlı bir sosyal güvenlik şemsiyesi altına alacak.

2026 YILLIK PROGRAMI'NA GİRDİ

Yeni bakım sigortası modeli, Cumhurbaşkanlığı’nın 2026 Yılı Programı’nda da yer aldı. Programda, yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanına yönelik uzun dönemli bakım sigortası altyapısının oluşturulması için somut çalışmalar yapılacağı açıkça belirtildi.

Bu sistemle, yaşlı bireylerin sağlık ve bakım hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

-Evde Bakım, Hemşire ve Hasta Bakıcı Desteği

-Hayata geçirilmesi planlanan uzun süreli bakım sigortası;

-Evde bakım hizmetleri,

-Evde hemşire ve hasta bakıcı desteği,

-Fizik tedavi hizmetleri,

-Tıbbi ekipman ve bakım malzemeleri gibi hizmetleri kapsayacak.

Ayrıca demans, Alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik hastalıkların takibi ve bakımı da sigorta kapsamına alınacak.

EVDE YA DA BAKIMEVİNDE BAKIM GİDERLERİ KARŞILANACAK

Yeni sistem, yaşlı vatandaşların bakım ihtiyaçlarını ister evde, ister bakımevinde karşılayabilecek şekilde tasarlanıyor. Böylece yaşlılık döneminde ortaya çıkan yüksek bakım maliyetlerinin, bireyler ve aileler üzerindeki ekonomik yükünün azaltılması hedefleniyor.