ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarının ardından bölgede devreye giren "elektronik silahlar", küresel ticaretin kalbi sayılan Hürmüz Boğazı’nı kör etti. Yoğun sinyal karıştırma faaliyetleri nedeniyle navigasyon sistemleri çöken yüzlerce ticari gemi, rotasını bulamaz hale gelerek denizin ortasında mahsur kaldı.

NAVİGASYON SİSTEMLERİ ANİDEN BOZULDU

Saldırıların ilk 24 saati içerisinde bölgede seyreden gemilerin GPS ve navigasyon sistemlerinde büyük sapmalar yaşanmaya başladı. "Sinyal karıştırma" (jamming) ve "yanıltma" (spoofing) faaliyetleri nedeniyle gemilerin konumları; gerçek yerlerinden kilometrelerce uzakta, nükleer santrallerin üzerinde veya İran topraklarının içindeymiş gibi görünmeye başladı.

BİN 100’DEN FAZLA TİCARİ GEMİ ETKİLENDİ

Denizcilik istihbarat devi Windward tarafından paylaşılan verilere göre, 28 Şubat itibarıyla Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Umman ve İran karasularında bin 100’den fazla gemi elektronik müdahalenin kurbanı oldu. Dünyanın petrol ve doğalgaz ihtiyacının %20’sinin taşındığı Hürmüz Boğazı’ndaki trafik, bu dijital saldırılar nedeniyle durma noktasına geldi.

"GEMİLERİN NEREDE OLDUĞUNU BİLEMEZ HALE GELİYORSUNUZ"

Denizcilik analisti Michelle Wiese Bockmann, Basra Körfezi’ndeki tabloyu "son derece tehlikeli" olarak nitelendirdi. Bockmann, "Şu an tam bir belirsizlik hakim. Gemilerin gerçek konumlarını tespit etmek imkansızlaşıyor, bu da deniz navigasyonu açısından büyük bir risk doğuruyor," uyarısında bulundu. Güvenlik endişesi taşıyan birçok tanker, konum bildiren AIS (Otomatik Tanımlama Sistemi) sinyallerini kapatarak tamamen "karanlığa" gömüldü.

ELEKTRONİK SİS NAVİGASYONU TEHLİKEYE ATIYOR

Uzmanlar, GPS sinyallerine yapılan müdahalenin yoğun trafikli bölgelerde "elektronik bir sis" yarattığını ve bunun büyük çaplı deniz kazalarına davetiye çıkardığını belirtiyor. Normal şartlarda çarpışmaları önleyen AIS sisteminin devre dışı kalması veya yanlış veri üretmesi, gemilerin binlerce kilometre uzaktaki noktalarda görünmesine neden oluyor.

TEHLİKE SADECE DENİZDE DEĞİL: HAVACILIK DA HEDEFTE

Elektronik müdahale dalgası gökyüzüne de sıçramış durumda. Veriler, uçakları etkileyen GPS kaybı vakalarının son üç yılda %220 oranında arttığını gösteriyor. Hatırlanacağı üzere, 2025 yılında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i taşıyan uçak da Bulgaristan semalarında benzer bir karıştırmaya maruz kalmış, pilotlar manuel navigasyon ile iniş yapmak zorunda kalmıştı.