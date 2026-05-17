Derneğin Batı Karadeniz Şube Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Peri Arbak, madenlere yönelik çok sayıda inceleme yaptıklarını belirterek, “Soma faciasının 12’nci yıldönümünde yeni Soma, Amasra, Ermenek faciaları yaşanmasın diye işçi sağlığı ve güvenliği kültürünün acil olarak yerleştirilmesi ve geliştirilmesi gerekiyor” uyarısında bulundu.

GÜVENLİK ŞART

Madenlerdeki risklere dikkat çeken Arbak, işçinin yaşam hakkının üretim baskısına kurban edilemeyeceğini ifade etti. Karbonmonoksit tehlikesinin işçiler tarafından çoğu zaman fark edemeyeceğini belirten Arbak, ocaklarda alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

“Sabit ve taşınabilir gaz ölçüm cihazlarıyla sürekli izlem yapılmalı, havalandırma sistemleri tek bir çıkışa bağımlı olmayacak şekilde planlanmalı, kişisel koruyucu donanımlar yeterli sayıda, uygun nitelikte ve kolay ulaşılabilir olmalı.”