Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, Afyonkarahisar’da Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Şehitler Derneği Başkanı İsmail Kumartaşlı, yeni çözüm süreci ve MHP’li Taytak’ın Öcalan’a “sayın” demesini eleştirdiği için baskı altında olduğunu söyledi. Kumartaşlı, “İçişleri Bakanlığı tarafından ciddi bir soruşturma süreci yaşıyoruz. Doğup büyüdüğüm topraklarda şu an zulüm altındayım. Bir Türkiye Cumhuriyeti gazisi olarak linç ediliyorum” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’ni ziyaret etti.

“ÖCALAN’IN MECLİS’E ÇAĞRILMASI TÜRKİYE İÇİN YARALAYICIDIR”

Dernek ziyaretinde açıklamalarda bulunan Yenişehirlioğlu, “Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne çağrılması, bu ülke için yara verici bir durumdur. 40 bin şehidimiz ve on binlerce gazimiz var. Genel Başkanımız Ümit Özdağ, Silivri’de şehitlerimize ve gazilerimize saygı duruşunda bulundu. Biz de onun özgürlüğü için bu tura çıktık. Afyonkarahisar’daki ilk ziyaretimizi sizlere gerçekleştirdik. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizim baş tacımızdır. Zafer Partisi olarak bu konuda son nefesimize kadar mücadele edeceğiz. Bu turdaki öncelikli amacımız Genel Başkanımızın özgürlüğüne kavuşmasıdır. Tüm ailelerimize selamlarımızı iletin” dedi.

“GÜNAH KEÇİSİ İLAN EDİLDİK”

Yenişehirlioğlu’nun ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yeni çözüm süreci ve MHP’li Taytak’ın Öcalan’a “sayın” demesini eleştirdiği için baskı altında olduğunu ve İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma süreci yaşadıklarını kaydetti. Doğup büyüdüğü topraklarda zulüm altında olduğunu kaydeden Kumartaşlı, şunları söyledi:

“Bebek katili bebek katilidir, terör örgütü terör örgütüdür dediğimiz için hedef gösterildik. MHP İl Başkanlığı’na siyah çelenk bıraktığımız için, bir şehit babamızın Öcalan'a 'beyefendi' diyen MHP'li vekile tepkisini dile getirmesi nedeniyle suçlandık. Özellikle MHP Milletvekili Mehmet Taytak’ın Abdullah Öcalan’a 'beyefendi' demesine karşı çıkan açıklamalarımızdan sonra adeta günah keçisi ilan edildik. İçişleri Bakanlığı tarafından ciddi bir soruşturma süreci yaşıyoruz. Doğup büyüdüğüm topraklarda şu an zulüm altındayım. Bir Türkiye Cumhuriyeti gazisi olarak linç ediliyorum. Bu yüzden bu ziyaretiniz bizim için çok kıymetlidir.”