Trafik levhaları arasına eklenen ve son dönemde yollarda sıkça görülmeye başlanan yeşil zeminli, sarı çerçeveli beyaz "R" harfi, sürücüler arasında kafa karışıklığına neden oldu. Sosyal medyada ve sürücü kurslarında tartışma konusu olan tabelanın, sanılanın aksine otoyol alternatif güzergahı ile bir ilgisi bulunmadığı netleşti.

SÜRÜCÜLERİN ÇOĞU YANLIŞ BİLİYOR

Yeni tabela üzerinde yapılan incelemelerde, katılımcıların büyük bir kısmının beyaz "R" harfini otoyola alternatif bir sapma yolu olarak yorumladığı belirlendi. Ancak uzmanlar, bu görselin teknik olarak çok daha temel bir yönlendirme içerdiğini vurguladı.

'R' HARFİ NE ANLAMA GELİYOR?

Resmi trafik literatürüne göre yeşil zemin üzerindeki büyük beyaz "R" harfi, basitçe bir "Çevre Yolu" (Ring Road) anlamına geliyor. Şehir merkezi trafiğine girmeden, yerleşim yerinin etrafından dolanmak isteyen sürücülerin bu tabelayı takip etmesi gerekiyor. "Ring" kelimesinin baş harfini temsil eden bu işaret, sürücüleri kesintisiz ve çevreleyen bir güzergaha yönlendiriyor.

BU TABELA HANGİ ÜLKELERDE KULLANILIYOR?

Uluslararası standartlara göre şekillenen bu tabela, özellikle belirli bölgelerde aktif olarak kullanılıyor:

Birleşik Krallık: Tabelanın en yaygın görüldüğü yer olan İngiltere'de, ana güzergahlarda yeşil zemin üzerine beyaz "R" harfi tercih ediliyor.

İspanya: Avrupa Birliği trafik işaretleri güncellemeleri kapsamında bu tabelayı resmi olarak kullanmaya başladı.

Avrupa Birliği Ülkeleri: İspanya'daki uygulamanın ardından tabelanın diğer üye ülkelerde de yaygınlaşması bekleniyor.

Avustralya, Pakistan ve Hindistan: Bu ülkeler de çevre yollarını belirtmek için benzer "Ring Road" işaretlemelerini kullanıyor.

Sürücülerin yurt dışı seyahatlerinde bu tabelayı "alternatif yol" olarak değil, şehri çevreleyen ana yol bağlantısı olarak dikkate alması gerektiği hatırlatıldı.