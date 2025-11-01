Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki apartmanın 5. katından 26 Eylül 2025 tarihinde düşerek yaşamını yitiren sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken kızı ve oğluyla ilgili iddialara her geçen gün bir yenisi ekleniyor...

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in yakın arkadaşı Bircan Dülger’in “Güllü’yü kızının ittiğini düşünüyorum” sözleri olayın seyrini değiştirirken, bir diğer tanık Çağrı Kutlu’nun ifadesi de ortaya çıktı.

Bircan Dülger’in Güllü’nün ölümünden kızı Tuğyan Ülkem Gülter’i sorumlu tuttuğu ifadenin ardından, Çağrı Kutlu da benzer iddialarda bulundu. Kutlu, olayın bir kaza değil cinayet olduğunu ve sorumlunun sanatçının kızı olduğunu öne sürdü.

"TUĞYAN'IN UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIĞINA ŞAHİT OLDUM"

Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre, Çağrı Kutlu ifadesinde kan donduran olayları şu sözlerle anlattı:

-Tuğyan'ı Bircan vasıtasıyla tanıdım. Bircan evime temizliğe gelirdi, daha sonra aramızda abi kardeş ilişkisi oluştu.

-Tuğyan'la da yaklaşık 1 yıl önce tanıştım, bana problemlerini anlatırdı, çocuğu olduğunu, çocuğunun babasının uyuşturucu ticaretinden cezaevinde bulunduğunu söylemişti. Bana asla uyuşturucu madde kullanmadığını söyledi ancak sonrasında kullandığını hem duydum hem de şahit oldum.

"ABİ BEN KATİL OLACAĞIM"

-Yaklaşık 7 ay önce sahilde Tuğyan'la otururken Güllü yanımıza geldi. Gül ablayla o şekilde tanıştık, bana çocuklarının kendisini hiç dinlemediğini söyledi. Nisan ayında Tuğyan beni arayıp annesini şikayet etti, "Abi ben katil olacağım, kendisi her b.ku yiyor, hayatıma müdahale ediyor, ben bunu öldüreceğim" dedi.

"EVLİ SEVGİLİSİ VAR"

-Tuğyan'ın Kervan isminde evli çocuklu bir sevgilisi vardı, Gül abla Kervan'la görüşmesini istemiyordu. Ben telefonda Tuğyan'ı sakinleştirdim. Sonrasında beni Bircan aradı, "Ben Armutlu'dayım Tuğyan'a yetişemem sen sakinleştir" dedi. 6-7 saat sonra Tuğyan yanıma geldi, "Çocuğumu, annemi öldüreceğim, evde 2 milyonluk altın var, onu satsam beni idare etmez" şeklinde söylemlerde bulundu."

"SİLAH BULMASINI İSTEMİŞTİ"

-Tuğyan çok fazla kumar oynardı. Hatta Gül Hanım'ı da kumara alıştırmıştı. Gül Hanım internet bankacılığından anlamadığı için o hususlarda Tuğyan ve Deniz ilgilenirdi. Tuğyan annesine yatıracağı miktarları farklı söyleyip kalan miktarları kendine alırdı. Annesiyle arasında kumar mevzusundan ve Kervan isimli şahıs yüzünden hep tartışmalar çıkardı. Bana defalarca annesini öldüreceğini söylemişti. Hatta kızının bakıcısının oğlu olan Osman'dan benim yanımda silah bulmasını istemişti. Silahı ne için kullanacağını söylemedi, annesi için istediğini düşünüyorum.

"TUĞYAN VE SULTAN, BİRCAN'I TEHDİT ETTİ"

-Güllü'nün öldüğü tarihte Adana'daydım. Daha sonra Kıbrıs'a geçtim. Kıbrıs'tayken Bircan'ın oğlu Emre beni arayarak "Dayı bir şeyler oluyor, annem çok telaşlı, Tuğyan ve Sultan annemi tehdit ediyor" dedi.

-Bircan da, benim Güllü'nün çıktığı mekanın sahibi Ferdi Bey'le o tarihlerde iletişim halinde olduğumu zannediyormuş. Bunları duyunca internetten Ferdi Bey'in menajerine ulaştım, bildiklerimi Ferdi Bey'e anlattım. Ferdi Bey konuşmam için bana asla para teklifinde bulunmadı, aksine ben iletişime geçtim."

KONUŞMAM İÇİN BENİ ARADI"

-Tuğyan'ın hep annesini öldürme düşüncesi vardı. 2 gün önce Tuğyan beni arayarak "Ben sana annemi öldüreceğimi söyledim ama hiç böyle bir şey yaptım mı, annemi öldürsem burada mı dururdum, kaçardım, böyle bir imkanım vardı" dedi.

-Beni konuşmamam için aradı. Ben bu olayın kaza olduğuna inanmıyorum. Bunların Samsun'da Sultan isimli bir arkadaşları daha var, tüm telefon konuşmalarını o şahıs üzerinden yapıyorlar. Burçe Hanım'la da sürekli görüşüyorlar, hatta Tuğyan'lara hat ayarlamış, hatla erkek arkadaşı konum takibi yapıyormuş.