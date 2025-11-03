Yeni bir Android telefon mu almayı düşünüyorsunuz? Cazip kampanyalar, göz kamaştıran özellikler ve parlak ekranlar karar vermeyi kolaylaştırıyor gibi görünse de birçok kullanıcı farkında olmadan aynı hataları tekrarlıyor.

Uzmanlara göre, bu hatalar cihaz ömrünü kısaltmakla kalmıyor, paranızın boşa gitmesine de yol açabiliyor.

İşte yeni telefon alırken en sık yapılan 5 kritik hata:

1- Depolama ihtiyacını küçümsemek

Modern uygulamalar, oyunlar ve yüksek çözünürlüklü videolar artık gigabaytlarca yer kaplıyor. Yine de birçok kişi hala 64 GB veya 128 GB’lık modellere yöneliyor. Uzmanlar, “Depolama dolu” uyarılarını görmek istemeyen kullanıcılara en az 256 GB seçeneğine yönelmelerini tavsiye etti. Artık çoğu telefonda microSD kart girişi bulunmadığı için, başta yapılan seçim uzun vadede belirleyici oluyor.

2- İndirimleri beklememek

Yeni çıkan bir telefonu hemen almak, çoğu zaman en pahalı seçenektir.

Android cihazlar, genellikle satışa çıktıktan birkaç ay sonra %10 ila %25 arasında indirime giriyor. Uzmanlar, “Eğer acil ihtiyacınız yoksa, Black Friday ya da yıl sonu kampanyalarını bekleyin” dedi. Acele etmek yerine fiyatların oturmasını beklemek, bütçeniz için en akıllıca hamlelerden biri.

3- Yazılım desteğini göz ardı etmek

Telefon sadece donanımdan ibaret değil, yazılım ömrü de en az donanım kadar önemli. Bazı markalar 5-7 yıla kadar güncelleme sunarken, bazıları 2 yıldan sonra desteği kesiyor. Güncellemeler yalnızca yeni özellik değil, aynı zamanda güvenlik ve performans açısından da kritik. Yeni telefon alırken mutlaka üreticinin güncelleme politikasını inceleyin.

4- Sadece teknik özelliklere güvenmek

Kağıt üzerindeki rakamlar her zaman gerçeği yansıtmaz. 100 MP kamera, 12 MP’lik bir kameradan her zaman daha iyi çekim yapmaz. Pil kapasitesi de tek başına uzun ömür demek değildir, yazılım optimizasyonu belirleyicidir.

Uzmanlar, “Kâğıt üzerindeki rakamlardan çok, gerçek kullanıcı deneyimi ve incelemeler daha değerli” dedi.

5- Kendi ihtiyaçlarını unutarak alışveriş yapmak

Birçok kişi, popüler modellere yönelip kendi ihtiyaçlarını göz ardı ediyor.

Telefonu iş için mi kullanacaksınız, yoksa sosyal medya ve fotoğraf için mi? Eğer sadece temel ihtiyaçlarınız varsa, uygun fiyatlı orta segment cihazlar fazlasıyla yeterli. Gereksiz özelliklere para vermek yerine, kullanım alışkanlığınıza uygun modeli seçmek çok daha mantıklı.