Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un yeni tesisleri hizmete girdi. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan tesisler bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

SÖZLER TUTULMADI

Daha önce Konyaspor'dan yapılan açıklamada tesislere 11 Ocak 2022'de trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın isminin verileceği ifade edilmişti.

Ancak, tesislere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ismi verildi. Tesislerin adı 'Konyaspor Murat Kurum Tesisleri' oldu. Bu karar, Konyasporlu futbolseverler tarafından tepkiyle karşılandı.

TEPKİLER YÜKSELDİ

Konyaspor'un eski futbolcusu olan ve Ahmet Çalık ile yakın arkadaş olduğu bilenen ikas Eyüpspor'un yıldızı Serdar Gürler de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak alınan bu karara tepki gösterdi. Serdar Gürler, yaptığı paylaşımda Ahmet Çalık'ın fotoğrafı ile tesislerin görüntüsünü paylaşarak 'Daha ne sözler verilmişti...' ifadelerini kullandı.

Bir tepki de Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletvekili Barış Bektaş'tan geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Barış Bektaş, "Konyaspor'umuzun kimliğine ve tarihine uygun bir çok isim varken; siyasi bir tercih yapılması ve aktif siyasi yaşamına devam eden bir siyasetçinin adının tesislere verilmesi en çok Konyaspor'a zarar verecek. Tesisin adı Ahmet Çalık Olsun, merhum futbolcumuzun hatırasını yaşatalım." sözlerini kullandı.