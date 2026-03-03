Yeni yürürlüğe giren Trafik Kanunu kapsamında denetimler hız kesmeden sürüyor. Sivas’ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde U.A. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi.

Polisin "Dur" ihtarına uymayan sürücü, aracıyla ters istikamete girerek kaçmaya başladı. Ekiplerin takibi ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüleri sayesinde yeri tespit edilen sürücü kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

KAÇAN SÜRÜCÜYE 420 BİN LİRA, ARAÇ SAHİBİNE 40 BİN LİRA CEZA

Yapılan işlemler kapsamında sürücü U.A.’ya;

-Ehliyeti alındığı halde araç kullanmaktan 200 bin lira,

-"Dur" ihtarına uymamaktan 200 bin lira,

-Ters yönde araç kullanmaktan 20 bin lira olmak üzere toplam 420 bin lira para cezası uygulandı.

Aracı kullandırdığı belirlenen araç sahibine ise 40 bin lira idari para cezası kesildi. Böylece toplam ceza miktarı 460 bin liraya ulaştı.

EHLİYETİNE EL KONULDU, ARAÇ 60 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Uygulanan para cezalarının yanı sıra sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Yeni düzenlemeyle birlikte yalnızca para cezaları değil, ehliyete el koyma ve araç bağlama yaptırımları da daha sık uygulanmaya başlandı.

BENZER BİR OLAY DA ANTALYA'DA YAŞANDI

Öte yandan Antalya’da geçtiğimiz günlerde üçüncü kez alkollü araç kullandığı belirlenen bir sürücüye toplam 390 bin TL ceza uygulanmıştı.

Sürücüye 150 bin TL alkollü araç kullanmaktan, 200 bin TL ehliyeti alındığı halde araç kullanmaktan ceza kesilirken, araç sahibine de 40 bin TL idari para cezası verilmişti.

TRAFİK CEZALARI AĞIRLAŞTI

Trafik Kanunu’nda yapılan son değişikliklerle birlikte kırmızı ışık ihlali, makas atma, drift yapma, alkollü veya ehliyetsiz araç kullanma gibi ihlallerde uygulanan para cezaları ciddi oranda artırıldı.

"DUR" İKAZINA UYMAYANLARA HANGİ CEZA VERİLECEK?

Sabit veya seyir halinde yürütülen denetimlerde polislerin uyarı ve işaretlerine rağmen "dur" ikazına uymayarak kaçan sürücülere 200 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araçlar 60 gün süreyle trafikten men edilecek.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANANLARA AĞIR YAPTIRIM

Sürücü belgesi olmadan araç kullananlara 40 bin lira ceza verilecek. Mahkemelerce veya yetkili mercilerce sürücü belgesi geçici ya da tedbiren geri alınmasına rağmen araç kullananlara ise 200 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullananlar da 200 bin lira ceza ödeyecek. Ayrıca aracı kullandıran işletene de tescil plakası üzerinden 40 bin lira idari para cezası kesilecek.

KIRMIZI IŞIK İHLALİNDE CEZA KATLANIYOR

Kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler 1000 lira ceza ödeyecek. Aynı ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması halinde ceza kademeli olarak artacak ve altıncı ihlalde 80 bin liraya kadar çıkabilecek.

TRAFİKTE 'MAKAS' VE 'DRİFT' ATMANIN BEDELİ NE OLACAK?

Trafiği tehlikeye sokacak şekilde art arda şerit değiştirenler, ters yönde ilerleyenler ve trafiği engelleyecek şekilde araç durduranlar 90’ar bin lira idari para cezasına çarptırılacak. Bu sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçları ise 30 gün trafikten men edilecek.

El freni çekerek ya da benzeri yöntemlerle aracı ani şekilde yönlendiren ve kendi etrafında döndürenlere 140 bin lira ceza uygulanacak.

Motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin tek teker üzerinde gitmesi veya akrobatik hareketler yapması halinde ise 46 bin lira ceza kesilecek; ehliyet 60 gün geri alınacak ve araç 60 gün trafikten men edilecek.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANANLARA REKOR ARTIŞ

0,50 promilin üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülere verilen ceza 25 bin liraya yükseltildi. İhlalin ikinci kez tekrarlanması halinde ceza 50 bin liraya, üçüncü ve üzeri tekrarında ise 150 bin liraya çıkacak.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı belirlenen sürücülere 150 bin lira ceza uygulanacak ve sürücü belgeleri iptal edilecek. Ayrıca Türk Ceza Kanunu hükümleri de devreye girecek.

Ölçüm yaptırmayan sürücülere ise 150 bin lira idari para cezası verilecek ve sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alınacak.

YENİ DÖNEMDE TRAFİKTE SIFIR TOLERANS

Yeni trafik düzenlemesiyle birlikte özellikle "Dur" ihtarına uymama, ehliyetsiz araç kullanma ve alkollü araç kullanma gibi ihlallerde hem para cezaları hem de idari yaptırımlar ciddi şekilde artırıldı. Uzmanlar, sürücülerin ağır yaptırımlarla karşılaşmamak için trafik kurallarına eksiksiz uyması gerektiğini vurguluyor.