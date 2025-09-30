Trafik güvenliği uzmanları, tabelanın aslında yeni olmadığını, 10 yıl önce onaylandığını ancak son birkaç yıldır yollara yerleştirilmeye başlandığını açıkladı. “1.41 numaralı işaret” olarak bilinen tabela, kaza riskinin yüksek olduğu tehlikeli bölgeleri göstermek için kullanılıyor.

SÜRÜCÜLERE ÖNCEDEN UYARI VERİYOR

Bu tabelanın görüldüğü alanlar genellikle keskin virajlar, görüş mesafesinin kısıtlı olduğu kavşaklar ya da kaygan zeminli yol kesimleri oluyor. İşaret; şehir içinde 50-100 metre, şehir dışında ise 150-300 metre önce konularak sürücülere hızlarını düşürmeleri için zaman tanıyor.

ANİ MANEVRALARA KARŞI UYARI

Kiev’de bir sürücü eğitmeni, işaretin yalnızca hız düşürmek için değil, aynı zamanda diğer araçların ani manevralarına karşı hazırlıklı olunması için de bir uyarı niteliği taşıdığını belirtti. Pek çok kazanın sollama girişimleri sırasında sürücülerin birbirini hesaba katmamasından kaynaklandığını vurguladı.

AMAÇ KAZALARI AZALTMAK

Uzmanlar, tabelayı gördüğünüzde sollama yapmamanızı, mesafenizi korumanızı ve dikkatli olmanızı tavsiye ediyor. Uyarının dikkate alınmaması durumunda ciddi kazaların yaşanabileceği belirtiliyor.

Sürücüler için hâlâ alışılmadık görünen bu tabela, uluslararası deneyimlere göre kaza oranlarını azaltmada etkili bir sistem olarak değerlendiriliyor.