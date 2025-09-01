Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla birlikte dünyanın birçok ülkesinde yeni trafik levhası ihtiyacı ortaya çıkarken, Avrupa ülkeleri bir yandan da geleneksel hale gelmiş trafik işaretlerinde önemli değişikliklere gidiyor.



Tüm Avrupa'da ortak kullanılan ve yıllardır Türkiye'de de geçerli olan 'yol ver' anlamına gelen trafik levhası, 15 Eylül 2025 tarihi itibarıyla İspanya'da değiştirilecek. Yeni trafik işaretlerinin uygulanmasında pilot ülke olarak seçilen İspanya'nın ardından söz konusu değişiklik, 2026 yılı itibarıyla tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde geçerli olacak.





SÜRÜCÜLERİ ÖNCEDEN UYARACAK



Ölümlü trafik kazalarının önemli bölümü, yol ayrımını kaçıran sürücülerin trafik kurallarına aykırı şekilde geri dönmeye çalıştığı esnada meydana gelmekte.



Avrupa'da bu durumu engellemek amacıyla yol ayrımı olan bölgelere en az 200 metre öncesinde yeni trafik levhalarının yerleştirilmesi kararlaştırılırken, genellikle çatal ve kavşakların olduğu bölgelerde kullanılan olan levhalar, sürücülere 'hazırlıklı ol' uyarısında bulunacak. Bu değişikliğin özellikle çarpışma riskinin ve trafik kazalarının yoğun olduğu bölgelerde sıklıkla karşımıza çıkması bekleniyor. Söz konusu değişikliğin yakın gelecekte Türkiye'de de devreye alınması planlanmakta.

Türkiye, kendine özgü bazı trafik işaretlerini kullanmakla birlikte Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yer alan trafik işaretlerinin önemli bölümünü Avrupa Birliği ülkelerinden almakta.





