Yeni Trafik Kanunu 1 Ocak 2026’da Yürürlüğe Girecek

Bakan Yerlikaya, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği toplantıda, 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek yeni kanunun amacının, kazaları önlemek, can kayıplarını azaltmak ve kalıcı bir trafik kültürü oluşturmak olduğunu vurguladı.

“Caydırıcılık, trafik kültürünün en temel yapı taşıdır,” diyen Yerlikaya, etkin denetim ve adil cezaların sürücü davranışlarını doğrudan etkilediğini belirtti.

“Caydırıcılığın Düşmanı Aftır”

Yerlikaya, cezaların bir gelir kaynağı olarak değil, toplumsal bilinç oluşturma aracı olarak görüldüğünü ifade etti:

“Trafik cezaları sadece yaptırım değildir. Kurallara saygıyı artıran, can kayıplarını azaltan stratejik bir mekanizmadır. Caydırıcılığın düşmanı aftır. Af geldiğinde caydırıcılık ortadan kalkar.”

Günde 17,4, yılda ise 6 bin 351 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini hatırlatan Yerlikaya, yeni kanunun toplum tarafından desteklendiğini söyledi. “Toplumda direnç yok, insanlar kurallara uyulmasını istiyor,” dedi.

“Sürücü Kursları Baştan Aşağı Yenilenmeli”

Milli Eğitim Bakanlığı yönetiminde faaliyet gösteren sürücü kurslarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Yerlikaya, “Ehliyetin kolay alınması beraberinde ciddi komplikasyonlar getiriyor. Ehliyet almak kolay olmamalı, çünkü bu bir yaşam meselesi,” ifadelerini kullandı.

Yeni Cezalar Kalem Kalem Açıklandı

Yerlikaya’nın açıkladığı kanun teklifindeki bazı düzenlemeler şöyle:

Saldırı amacıyla araçtan inmek: 180 bin TL para cezası + 60 gün ehliyete el koyma + trafikten men

Düğün konvoyu ile yol kapamak: 90 bin TL para cezası + 60 gün ehliyete el koyma + trafikten men (köprü, tünel ve otoyolda iki kat ceza)

Makas atmak: 90 bin TL para cezası + 60 gün ehliyete el koyma + trafikten men

Drift yapmak: 140 bin TL para cezası + 60 gün ehliyete el koyma + trafikten men

‘Dur’ ihtarına uymamak: 200 bin TL para cezası + 60 gün ehliyete el koyma + trafikten men

Yüksek sesle müzik: 3 bin TL, araca yasa dışı ses sistemi takmak 21 bin TL + cihazın sökülmesi + 30 gün trafikten men

Cep telefonu kullanmak: İlk ihlalde 5 bin TL, ikinci ihlalde 10 bin TL, üçüncüde 20 bin TL + 30 gün ehliyete el koyma

Alkollü araç kullanmak:

İlk ihlalde 25 bin TL + 6 ay ehliyete el koyma

İkinci ihlalde 50 bin TL + 2 yıl ehliyete el koyma

Üçüncü ihlalde 150 bin TL + 5 yıl ehliyete el koyma

Emniyet kemeri takmamak: 2 bin 500 TL

Ambulans ve itfaiyeye yol vermemek: 46 bin TL + 30 gün ehliyete el koyma + trafikten men

Kırmızı ışık ihlali: 1. ihlalde 5 bin TL, 2.’de 10 bin TL, 3.’te 15 bin TL

Sosyal medyada trafik ihlali övmek: 25 bin TL ceza

Ayrıca, yerleşim yerleri içi ve dışındaki hız limitini aşanlara yönelik cezalar da artırılacak.

İki Yeni Uygulama Geliyor

Yerlikaya, kısa süre içinde iki yeni mobil uygulamayı da hayata geçireceklerini açıkladı:

Radar Uygulaması: Sürücü, güzergahını sisteme girdiğinde yolda kaç radar uygulaması olduğunu görebilecek.

“Gereği Yapıldı” Uygulaması: Vatandaşlar trafikte veya çevrede gördükleri olumsuzlukları fotoğrafla bildirip doğrudan yetkililere iletebilecek.

“Ciro Çekmek Gibi Bir Derdimiz Yok”

Cezaların yüksekliği konusundaki eleştirilere de yanıt veren Yerlikaya, “Bizim para toplamak gibi bir amacımız yok. Bu cezalar, insanların kurallara uyması için konuluyor. Toplum istiyor ki, herkes kurallara uysun,” dedi.