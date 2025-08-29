Beşiktaş'ın yeni transferi El Bilal Toure, Beşiktaş YouTube’a özel açıklamalarda bulundu. Malili oyuncunun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

“Öncelikle, bu kadar büyük bir kulüpte bulunmak benim için bir onur. Ben de işimi yaparak kulübe yardım edebileceğim için mutluyum. İlgimi çeken projenin kendisi oldu. Bana anlatılan projeyi sevdim ve Beşiktaş’a gelmeye karar verdim. Zaten kulübü ve taraftarı tanıyordum. Sıra dışı bir taraftar topluluğu olduğunu biliyorum. Çok büyük bir taraftar kitlesine sahip olan bir kulüp. Bu ihtişamlı taraftar, takım için sürekli bir itici güç. Benim de buraya gelmemde katkısı büyük oldu"

“Bu formayı giymek gururumu okşadı. Ben işimi yaparım, teknik direktörüm benden ne istiyorsa onu yaparım. Mevkim santrfor. Haliyle, işim gol atmak. Amacım her zaman takıma yardım etmek. Hücum ya da savunma fark etmez, esas olan en iyi halimle sahada olmak. Şimdi, çalışmak ve kendimi kanıtlamak benim elimde.”

“Her şeyden önce takım için sıkı çalışmak geliyor. Defansif ya da ofansif fark etmez. Elimdeki bütün imkanlarla takıma yardım etmek istiyorum. Tabii ki bunlar, teknik direktörün benden istedikleri ile de ilgili. Elimden gelenin en iyisini yapmak sahadaki ilk amacım. Tabii söylediğim gibi ben bir santraforum. Çok gol atmak benim görevim. Yani kişisel hedefim bu, çok gol atmak"