Şekersiz, katkısız ve tamamen doğal… Son dönemin en çok konuşulan atıştırmalığı kısa sürede raflarda yerini aldı. Cennet hurmasından üretilen bu yeni nesil cips, sağlıklı beslenmeye önem verenlerin gözdesi oldu. Online satış sitelerinde kısa sürede tükendiği belirtilen ürün, 500 gramlık paketleriyle 650 liraya kadar alıcı buluyor. Üreticiler, yoğun talep nedeniyle siparişlere yetişemediklerini söylüyor.

DOĞADAN GELEN YENİ NESİL CİPS

Yüksek oranda lif, potasyum ve antioksidan içeren cennet hurması, bugüne kadar genellikle taze ya da kuru meyve olarak tüketiliyordu. Ancak şimdi, ince dilimler halinde kurutularak “doğal cips” formunda satışa sunuluyor. Şeker veya koruyucu madde içermeyen bu çıtır atıştırmalık, özellikle sporcular ve sağlıklı yaşam meraklıları tarafından tercih ediliyor.

UZMANLARDAN TÜKETİM UYARISI

Beslenme uzmanları, cennet hurması cipsinin sağlıklı bir alternatif olduğunu ancak yüksek doğal şeker içeriği nedeniyle ölçülü tüketilmesi gerektiğini belirtti. Fazla tüketimin kan şekeri dengesini etkileyebileceğine dikkat çekiliyor.

YERLİ ÜRETİCİLER İÇİN YENİ FIRSAT

Türkiye’nin farklı bölgelerinde üretilmeye başlanan cennet hurması cipsleri, yerli üreticiler için de yeni bir gelir kapısı haline geldi. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerindeki üreticiler, bu sezon ihracat hedefiyle üretim kapasitesini artırmaya hazırlanıyor.