Ekonomide bir türlü çözülemeyen sorunlar halkı yoksulluğa özenir hale getirdi. Asgari ücretliler, asgari ücrete yakın seviyelerde maaş alan işçiler, düşük emekli aylığına mahkum edilen milyonlarca emekli açlık sınırının altında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Özel sektör çalışanı ve memurların büyük bölümü de yoksulluk sınırının çok altındaki maaşlarla açlık sınırına doğru sürükleniyor. Ekonominin bugün getirildiği noktada milyonlarca dar ve sabit gelirli açlıktan kurtulup ‘yoksul’ statüsüne geçmenin hayalini kuruyor. Geçen yılın sonunda açlık sınırı 21 bin 83 lira, yoksulluk sınırı da 68 bin 675 liraydı. Bu tarihte maaşı açlık sınırının 16 bin 720 lira üzerinde olan en düşük memur maaşıyla geçinenler, yıl başı zammıyla yoksulluk sınırına yakın bir maaş almayı umut ediyordu.

SINIRIN ALTINDA HAYATLAR

2024’ün sonunda asgari ücretli açlık sınırının 4 bin 81 lira, en düşük işçi-esnaf emeklisi 8 bin 583 lira ve en düşük memur emeklisi de 3 bin 496 lira daha altında gelire sahipti. İktidar bu yılın başında, ‘merak etmeyin enflasyon düşecek’ diyerek hedeflediği hayali enflasyona göre zam yapınca asgari ücret açlık sınırını geçemediği gibi 27 lira altında kaldı. Aynı şekilde en düşük işçi-esnaf emeklisinin aylığı yeni yıla açlık sınırının 7 bin 662 lira, memur emeklisinin aylığı da 2 bin 514 lira altında girdi. Mart sonuna gelindiğinde ise asgari ücretin alım gücü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyonuna göre 20 bin 84 liraya, Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) enflasyonuna göre 19 bin 16 liraya gerilerken açlık sınırı 23 bin 615 liraya çıktı. Milyonlarca asgari ücretli açlık sınırının 3 bin 531 TL ile 4 bin 599 lira altında kaldı.

25 milyon dar gelirli

Yanlış ekonomi politikaları ve düşük maaş zamları yüzünden ülke genelinde yaklaşık 25 milyon emekli ve çalışanın açlık sınırının altında hayat mücadelesi verdiği belirtiliyor. Gerçek maaşlarının yanı sıra reel alım güçleri 23 bin 615 liralık açlık sınırının altında olan asgari ücretli ve düşük ücretli çalışan sayısının 10 milyonun, emekli sayısının da 13 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Veriler, 25 milyona yakın dar gelirli için ‘yoksulluğun’ ulaşılması neredeyse imkansız bir hayale dönüştüğünü gösteriyor.