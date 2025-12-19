Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni vergi paketiyle birlikte birçok alanda önemli değişiklikler hayata geçirildi. Araç satışlarından emlak vergisine, kira gelirlerinden sosyal güvenlik primlerine kadar geniş bir alanı kapsayan düzenleme, hem vatandaşları hem de işletmeleri yakından ilgilendiriyor.

Yeni paket kapsamında kuyumculuk faaliyetleri, ikinci el araç satışı, bazı özel sağlık kuruluşlarının belgeleri, kıymetli madenler ile hayvancılık işletme ruhsatlarından yıllık vergi harcı alınması da kararlaştırıldı.

EMLAK VERGİSİNE YÜZDE 100 SINIR

Yüksek emlak vergisi artışlarına karşı önemli bir sınırlama getirildi. Buna göre 2026 yılı için hesaplanacak bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin en fazla iki katı olabilecek. Belediyelerin bu sınırın üzerinde bedel talep etmesinin önüne geçildi.

Emlak vergisi değeri ise her yıl, bir önceki yılın vergi değeri üzerinden yeniden değerleme oranı kadar artırılacak.

ARAÇ SATIŞLARINDA HARÇ DÖNEMİ

Yeni düzenlemeyle birlikte tescilli araçların satış ve devir işlemlerinde uygulanan harç istisnası kaldırıldı. Buna göre:

-Sıfır ve ikinci el araç satışlarından binde iki oranında noter harcı alınacak.

-Harç tutarı bin liradan az olamayacak.

Bu uygulama, araç alım-satım maliyetlerini doğrudan etkileyecek başlıca başlıklar arasında yer alıyor.

YANLIŞ BEYANA DAHA AĞIR CEZA

Gayrimenkul satışlarında düşük bedel gösterilmesi durumunda uygulanan yüzde 25’lik ceza oranı bir kat artırıldı. Böylece tapu işlemlerinde yanlış beyanın caydırıcılığının artırılması hedefleniyor.

Öte yandan, mesken kira gelirlerinde emekliler ile dul ve yetim aylığı alanlar dışındaki mükellefler için gelir vergisi istisnası kaldırıldı. Bu kapsam dışındaki kişiler, kira geliri tutarı ne olursa olsun vergi ödeyecek.

KİRA GELİRLERİNDE GİDER İNDİRİMİ KALDIRILDI

Yeni düzenlemeyle birlikte konutlar hariç olmak üzere kiraya verilen mal ve hakların iktisabı için kullanılan borçların faizlerinin, kira gelirinden gider olarak indirilmesi uygulaması sona erdi.

Ayrıca mükelleflerin kazançlarının 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerle tespit edilmesi ve yılın son çeyreğine ait geçici vergi beyannamesi verilmesi de zorunlu hale getirildi.

PRİM ÜST SINIRI VE UEFA GELİRLERİNE MUAFİYET

Prime esas kazanç üst sınırı, asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarıldı.

UEFA organizasyonlarında ise KDV istisnası getirildi. Bu organizasyonlardan gelir elde eden tüzel kişiler, Gelir ve Kurumlar Vergisinden muaf tutulacak.

Vadeli çek uygulamasının süresi de 31 Aralık 2028’e kadar uzatıldı.

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASINDA BÜYÜK ARTIŞ

Yeni düzenlemeyle birlikte doğum ve askerlik borçlanmasında uygulanan prim oranı yüzde 32’den yüzde 45’e yükseltildi.

Mevcut asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamaya göre:

Günlük en düşük borçlanma tutarı 277 liradan 390 liraya,

Aylık en düşük borçlanma 8 bin 321 liradan 11 bin 703 liraya çıktı.

Azami tutar ise aylık 87 bin 772 liraya kadar yükseldi. 2026 yılı asgari ücret zammıyla birlikte borçlanma tutarlarının yüzde 20-25 oranında daha artması bekleniyor.

VATANDAŞLAR VE İŞLETMELER İÇİN YENİ HESAP DÖNEMİ

Yeni vergi paketiyle birlikte hem bireysel mükellefler hem de işletmeler için mali yükümlülüklerde önemli değişiklikler yaşanacak. Araç satışlarından kira gelirlerine, emlak vergisinden sosyal güvenlik primlerine kadar uzanan bu düzenlemeler, bütçe planlamasını yeniden gündeme getirirken kamuya 250 milyar liralık ek kaynak oluşturulması hedefleniyor.

Uzmanlar, özellikle 2026 yılına yaklaşırken vatandaşların yeni vergi ve borçlanma tutarlarını dikkate alarak finansal planlamalarını gözden geçirmesi gerektiğine dikkat çekiyor.