İktidar, terör suçlarını da kapsayan yeni bir infaz yasası düzenlemesi üzerinde çalışma başlattı. Cezasının yarısını yatan terör suçluları da serbest bırakılacak. Bu öneriyi ilk olarak DEM Parti ve İmralı heyeti gündeme getirmişti.

Yeni infaz düzenlemesinden faydalanacak mahkumlar için “Örgütünün kendisini feshetmiş olması” koşulu aranacak. Böylelikle PKK’lılar düzenlemeden yararlanırken FETÖ ve diğer örgütler kendini feshetmediği için üyeleri de kapsama girmeyecek.

KOMİSYON GÜNDEMİNDE

“Terörsüz Türkiye” amacıyla kurulan TBMM Komisyonu, siyasi partilerden gelen öneriler doğrultusunda, rapor hazırlayacak ve yapılacak yasal düzenlemelerin çerçevesini çizecek. Komisyon gündemine daha önce de gelen infaz yasasında değişiklik önerisinin detayları da belli olmaya başladı.

11. Yargı Paketi’nden terör suçlarını çıkaran iktidar, böylece sorumluluğu diğer partilerle paylaşacak. “İnfazda eşitlik” olarak adlandırılan düzenleme, terör suçlularını da kapsayacak. Mevcut uygulamada terör suçluları aldıkları cezanın 4’te 3’ünü yatıyor. Adli suçlarda ise cezanın yarısını çeken tahliye ediliyor. Yeni düzenleme ile tüm mahkumların aldığı cezanın yarısını yatıp cezaevinden çıkmaları öngörülüyor.

AYNI UYGULAMA

11. Yargı Paketi’nde FETÖ ve terörle bağlantılı diğer örgüt suçluları ve deprem müteahhitleri ile kadın ve çocuğa karşı suç işleyenler denetimli serbestlik ve af kapsamından çıkarılmıştı. Yeni düzenleme de aynı uygulamanın devam etmesi bekleniyor. Yeni yasada af ve infaz düzenlemesinden yararlanacak mahkumlar için “Örgütünün kendisini feshetmiş olması’’ koşulu aranacak.