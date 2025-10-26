Herhangi bir bilimsel kanıtı olmasa da 'doluya müdahale' cihazı olarak kullanan cihazlara uygulanan yasaklar yayılıyor. Geçtiğimiz haftalarda Adana'da yasaklandığı duyurulan 'doluya müdahale' cihazı yasağına bir şehir daha eklendi, Niğde il sınırları içersinde söz konusu cihazın kullanımı yasaklandı.

YASAKLANAN CİHAZLAR NASIL ÇALIŞIYOR?

Doluya müdahale cihazları belirlenmiş frekanslarda yüksek ses ve basınç dalgası oluşturarak çalışıyor, bu basınç dalgasının ve sesin dolu yağışları sırasında doluyu bölgeden uzaklaştırmasıyla cihazlar kendi bölgesini dar bir alanda koruyabiliyor. Bu cihazların diğer yağışları engellediğine dair bilimsel bir açıklama bulunmuyor.

İŞTE İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN AÇIKLAMASI

Açıklamada, “Bu cihazların oluşturduğu ses ve basınç dalgalarının dolu yağışını engellediğine dair herhangi bir bilimsel veri bulunmamaktadır. Aksine, bu sistemlerin çevreye zarar verebileceği, insan ve hayvan sağlığını olumsuz etkileyebileceği değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verildi.

KULLANMAYA DEVAM EDENE CEZA GELECEK

Genelgeye aykırı davrananlar hakkında, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32'nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağı hatırlatıldı.