Avrupa Birliği'nin iklim değişimiyle mücadele için yürürlüğe soktuğu kurallarda gözden kaçan maddeler, milyonlarca Avrupalıyı kışın soğuk duşlara mahkum etti.

Şofbenlerdeki sıcak su tanklarının üretiminde kritik öneme sahip hafniyum ve zirkonyumun, yasaklı metaller listesine dahil edilmemesiyle ortaya bir su krizi çıktı.

Ev aletleri lobisi Applia’ya göre bu iki elementin güvenli olarak tanınmaması, Avrupa’daki sıcak su depolarının yüzde 90’ından fazlasını satılamaz hale getirecek.

Üreticiler, sıcak su tanklarının da içilebilir su içerdiğini hatırlatarak bu durumun ciddi bir denetim açığı yarattığını söylüyor.

FİYAT FARKI TÜKETİCİYİ VURACAK

Applia Genel Direktörü Paolo Falcioni “Hafniyum kullanımı tamamen güvenlidir” dedi ve bu elementin yüz yıldan uzun süredir emaye sıcak su tanklarında kullanıldığını vurguladı.

Falcioni “Eğer hafniyum veya zirkonyum emaye karışımında bulunmazsa kaplama çatlar ve su ısınmaz” ifadelerini kullandı.

Söz konusu elementler aynı zamanda son yıllarda yaygınlaşan ısı pompalarında da kullanılıyor.

Alternatif malzemelerin dört ila beş kat daha pahalı olduğunu söyleyen üreticiler, maliyet artışının tüketiciye yansıyacağını belirtiyor.

Fransız Groupe Atlantic’ten Jérôme Martel bu yasağın etkisinin “büyük olacağını” ifade etti. İtalyan Ariston da benzer bir uyarıda bulundu.

ŞİRKETLER VE AVRUPA KOMİSYONU KARŞI KARŞIYA

Şirketler, karmaşık AB mevzuatının bu tür hatalara zemin hazırladığını savunuyor. Komisyon ise üye ülkelerin hafniyumun onaylanması için bildirimde bulunması gerektiğini, şimdiye kadar hiçbirinin bunu yapmadığını açıkladı.

Sanayi temsilcileri, onay sürecinin çok uzun sürdüğünü ve bunun Avrupa üreticilerini rekabette dezavantajlı duruma getirdiğini söylüyor.

Falcioni belirsizliğin yabancı yatırımcıları da caydırabileceğini belirterek “Avrupa’da üretimi geri getirmek isteyen şirketler var ancak bu belirsizlik sürerse bundan vazgeçebilirler” dedi.