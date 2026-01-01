Yılbaşı itibariyle bankaların kredi kampanyaları hız kazanırken faiz oranlarındaki artış geri ödeme tablolarına yansıdı.

Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'nin aylık kazancı...

Yapı Kredi

Faiz Oranı: % 44

Net Kazanç: 31.825 TL

Vade Sonu Tutar: 1.031.825 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: % 41

Net Kazanç: 29.655 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.655 TL

Akbank

Faiz Oranı: % 41

Net Kazanç: 29.655 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.655 TL

QNB

Faiz Oranı: % 43,5

Net Kazanç: 31.463 TL

Vade Sonu Tutar: 1.031.463 TL

Türkiye Finans

Faiz Oranı: % 45

Net Kazanç: 32.548 TL

Vade Sonu Tutar: 1.032.548 TL

Fibabanka

Faiz Oranı: % 46

Net Kazanç: 33.271 TL

Vade Sonu Tutar: 1.033.271 TL

Odeabank

Faiz Oranı: % 41

Net Kazanç: 29.655 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.655 TL

ING

Faiz Oranı: % 45

Net Kazanç: 32.548 TL

Vade Sonu Tutar: 1.032.548 TL

Vakıf Katılım

Faiz Oranı: % 32,09

Net Kazanç: 23.210 TL

Vade Sonu Tutar: 1.023.210 TL

Denizbank

Faiz Oranı: % 45,5

Net Kazanç: 32.910 TL

Vade Sonu Tutar: 1.032.910 TL

Alternatif Bank

Faiz Oranı: % 46,5

Net Kazanç: 33.633 TL

Vade Sonu Tutar: 1.033.633 TL

İş Bankası

Faiz Oranı: % 39,5

Net Kazanç: 28.570 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.570 TL

N Kolay

Faiz Oranı: % 40,5

Net Kazanç: 29.293 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.293 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: % 36

Net Kazanç: 26.038 TL

Vade Sonu Tutar: 1.026.038 TL

Halkbank

Faiz Oranı: % 37

Net Kazanç: 26.762 TL

Vade Sonu Tutar: 1.026.762 TL

HSBC

Faiz Oranı: % 45

Net Kazanç: 32.548 TL

Vade Sonu Tutar: 1.032.548 TL