Yılbaşı itibariyle bankaların kredi kampanyaları hız kazanırken faiz oranlarındaki artış geri ödeme tablolarına yansıdı.
Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'nin aylık kazancı...
Yapı Kredi
Faiz Oranı: % 44
Net Kazanç: 31.825 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.825 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: % 41
Net Kazanç: 29.655 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.655 TL
Akbank
Faiz Oranı: % 41
Net Kazanç: 29.655 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.655 TL
QNB
Faiz Oranı: % 43,5
Net Kazanç: 31.463 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.463 TL
Türkiye Finans
Faiz Oranı: % 45
Net Kazanç: 32.548 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.548 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: % 46
Net Kazanç: 33.271 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.271 TL
Odeabank
Faiz Oranı: % 41
Net Kazanç: 29.655 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.655 TL
ING
Faiz Oranı: % 45
Net Kazanç: 32.548 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.548 TL
Vakıf Katılım
Faiz Oranı: % 32,09
Net Kazanç: 23.210 TL
Vade Sonu Tutar: 1.023.210 TL
Denizbank
Faiz Oranı: % 45,5
Net Kazanç: 32.910 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.910 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: % 46,5
Net Kazanç: 33.633 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.633 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: % 39,5
Net Kazanç: 28.570 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.570 TL
N Kolay
Faiz Oranı: % 40,5
Net Kazanç: 29.293 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.293 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: % 36
Net Kazanç: 26.038 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.038 TL
Halkbank
Faiz Oranı: % 37
Net Kazanç: 26.762 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.762 TL
HSBC
Faiz Oranı: % 45
Net Kazanç: 32.548 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.548 TL