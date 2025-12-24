Oyuncu Bergüzar Korel yılbaşı öncesi yakın dostları senarist Sema Ergenekon ve sunucu Esra Erol ile yeni yıl yemeği yedi, o anları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

"DİLEKLER DİLENDİ"

Korel dostlarıyla olan karesinin altına şu notu düştü:

"Kıymetlilerim ile geleneksel yeni yıl yemeğimiz... Dilekler dilendi. Çokça gülündü, biraz gözler buğulandı, çok değil ama azıcık. Tüm senenin duygusal envanteri çıkarıldı. Yağlı kara yendi. Şarkı falları tutuldu. Bana en sevdiğim çıktı. Sağlıkla nicelerine."

"BERABER SAVAŞA DERLER YA..."

Ünlü sunucu Esra Erol da aynı kareyi Instagram hesabında paylaştı. Erol duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Beraber savaşa derler ya... Bizimki o hikaye. Yeni yılda dualar, niyetler, dilekler, hayallerle sadece biz."