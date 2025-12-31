Yeni yıla ilk Yeni Zelanda girdi. Auckland'daki ülkenin dünyaca ünlü kulesi Sky Tower üzerinde renkli bir havai fişek gösterisiyle yeni yılı karşılandı. Pasifik Adaları ülkeleri Samoa, Tonga ve Auckland'ın yaklaşık 3.500 km kuzeyinde bulunan Yeni Zelanda'ya bağlı Tokelau da kutlamalarla yeni yılı karşılayan ilk bölge oldu. Karşılamalar çoşkuyla sürüyor. Yeni Zelanda'nın Güney Yarımküre'deki kardeş ülkesi Avustralya'da Türkiye saatiyle akşam 4'te yeni yıla girecek. Hemen ardından da Tokyo, Seoul ve Pyongyang da yeni yılı karşılayacak. Pyongyang dışında her yer, şimdiden büyük havai fişek şovlarıyla yeni yılı kutlamaya başladı.

